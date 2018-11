Lobo en la cercanía

Aproximar a la ciudadanía, y sobre todo, a los estudiantes de centros escolares rurales de Primaria y Secundaria la figura del escultor Baltasar Lobo, un autor muy desconocido todavía en su tierra, representa uno de los objetivos de la muestra documental "Baltasar Lobo. Inteligencia y sensibilidad en el arte de la abstracción" abierta ayer en la sala de Bellas Artes del Museo de Zamora (zona del centro donde el público puede contemplar un boceto de una de las maternidades del artista terracampino).

La exposición presenta, a través de 16 paneles y una forma didáctica y amena, la vida y obra del escultor con textos e imágenes de sus dibujos, sus ilustraciones así como fotografías de sus esculturas exhibidas tanto en España como en el extranjero a lo que se unen material gráfico familiar que ayuda a conocer a este artista desde su niñez en Cerecinos de Campos, su formación académica, sus primeros trabajos, el compromiso social en Madrid, la Guerra Civil y el exilio sin olvidar la temática de las maternidades, su relación con la Escuela de París y su consagración como artista. Los sencillos e instructivos textos que integran la propuesta están escritos en primera persona porque los diseñadores de la muestra, Conchi Badillo y Carlos Andrés Fernández, han contemplado que esta fórmula "al ser mucho más cercana".

"Queremos que con esta exposición los estudiantes se acerquen a los pilares de Lobo: una inteligencia que se aprecia en su obra, una sensibilidad que se ve en su forma de ejecutar y una generosidad con su tierra. Ya es hora de que Zamora le devuelva algo de la generosidad que él tuvo", enfatiza Badillo.

La muestra "Baltasar Lobo. Inteligencia y sensibilidad en el arte de la abstracción", organizada por la asociación Amigos de Baltasar Lobo con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de la Junta , pretende integrar plenamente a Lobo en el patrimonio cultural de la ciudad y de la provincia porque "si no se conoce algo, no se valora y no se potencia", enfatizó la presidenta de Amigos de Baltasar Lobo, Concha González.

Del Museo de Zamora la exposición viajará a la Casa Solita de Benavente, y posteriormente a la Casa de Cultura de Toro, mientras que en diciembre irá al Castillo del Puebla y en la localidad natal del artista, Cerecinos de Campos, permanecerá durante las navidades antes de comenzar, a partir de enero, su periplo por diversos centros educativos de la provincia. Los centros rurales interesados que aún no cuenten con visita programada tendrán que solicitarlo a la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo en el email amigosbaltasarlobo@gmail.com.

Por otro lado, el crítico de arte Fernando Huici concluye hoy el ciclo de conferencias sobre el escultor con una charla sobre las temáticas de Baltasar Lobo. La ponencia tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Museo de Zamora con entrada libre hasta completar el aforo.