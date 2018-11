Escepticismo ante el peso de Zamora Participa en el presupuesto

Los presupuestos participativos puestos en marcha por el equipo de Gobierno de Guarido no convencen a los responsables de las federaciones vecinales: "Habría que ir barrio por barrio e ir viendo las necesidades. Es un dinero pequeño el que se consigna para tanta gente", señala Venancio Santos, que reclama que se aumente la dotación para que los ciudadanos se impliquen más.

Por su parte, Artemio Pérez le pone cifras a su crítica: "300.000 euros para 23 barrios... Ese dinero está agotado antes de empezar a respirar", asegura. "Hay que hacer caso a quien está sobre el terreno, no por protagonismo, que no lo queremos, sino porque sabemos las necesidades", afirma el responsable de Pinilla, que no ha intervenido en el proceso de Zamora Participa.

En ese sentido, Artemio Pérez lanza un dardo a los responsables municipales: "Igual que se criticaba antes, hay que hacer ahora, y se deben arreglar las cosas que son necesarias de verdad".