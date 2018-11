Zamora, por debajo de la media en el precio del taxi

El precio del taxi en Zamora es sensiblemente más barato que la media nacional, según un estudio elaborado por la asociación de consumidores Facua que compara los precios de 52 ciudades de España. Dentro del baremo de puntuaciones establecido por la asociación de consumidores Zamora alcanza una posición global de 40 puntos, lo que traducido viene a suponer que el taxi en la capital es más barato que en ciudades como Tarragona, Vitoria, Barcelona, Madrid, Cáceres o León.

Para llegar a estas conclusiones Facua ha analizado las carreras mínimas en horario de día, noche y fin de semana, así como trayectos de cinco y diez kilómetros con las anteriores variables. En Zamora la carrera mínima es de 3,40 euros por el día y de 4,70 por la noche o en fin de semana. El trayecto de cinco kilómetros asciende a 6,45 euros durante el día y a 9,1 por la noche, mientras que el diez kilómetros llega a 11,20 de día y a 15,75 por la noche o en fin de semana.

Con todo, Zamora no está en el grupo de ciudades más baratas del país. Badajoz, Granada, Santander, Málaga, Córdoba, Vigo, Zaragoza o Jaén tienen precios más asequibles siendo todas ellas ciudades más grandes y pobladas que Zamora. Cabe también destacar que en la ciudad el precio de la bajada de bandera y de la carrera mínima no ha variado este año, aunque sí ha aumentado (muy levemente, en solo un céntimo) el precio del kilómetro recorrido y del tiempo de espera. Destacar también que la práctica de no bajar la bandera hasta que se llega al punto de recogida cuando el cliente avisa por teléfono, habitual en Zamora, no es la tónica general en el resto del país, donde se cobra desde que el taxi recibe el encargo.