Oncología instaura consultas de tarde para recuperar las 55 citas anuladas

Las anulaciones de citas en el servicio de Oncología del Complejo Asistencial como consecuencia del reajuste de pacientes motivado por la marcha de dos médicos de los seis del servicio en el concurso de traslados ha afectado a 55 pacientes. Los cuatro facultativos que permanecen en el servicio tienen que atender a sus pacientes y a los que estaban citados en las agendas de los dos que se han ido, por lo que se han establecido, de momento, dos consultas de tarde semanales que tratan de paliar la situación y no generar demoras.

El gerente del Complejo Asistencial, Francisco Javier Montes, compareció ayer en el Hospital Provincial, acompañado por el jefe de servicio de Oncología, José Álvarez Gallego, y el subdirector de Enfermería, Arsenio Tamarón Nieto, para da un mensaje de tranquilidad a los pacientes, ya que según dijo, las citas anuladas no corresponden a ningún paciente que necesite atención inmediata y en todo caso se les volverá a citar en un plazo prudencial.

Montes indicó que se está dando una "asistencia sanitaria adecuada" y ofreció "un mensaje de tranquilidad a la población porque creo que es una de nuestras obligaciones, dar una asistencia sanitaria adecuada y evitar dar a la población incertidumbres. En los últimos días se vienen oyendo cosas en relación a la atención a los pacientes oncológicos en la provincia de Zamora que no se ajustan del todo a la realidad. Reitero el mensaje de tranquilidad a los pacientes. Es cierto que ha habido movilidad de profesionales y algunas agendas que ha habido que recitar. Pero en todo caso desde el mismo servicio de Oncología Médica han sido valorados, viendo a los pacientes que eran prioritarios y recitando a los enfermos en los días más próximos posibles. No hay un problema asistencial real, en estos momentos tenemos cuatro oncólogos de cinco que hay en plantilla y se están viendo los pacientes con total normalidad". Por ello el gerente reiteró el "mensaje de tranquilidad" para "evitar la incertidumbre que se pueda generar en los pacientes en relación con los tratamientos oncológicos que se están prestando con normalidad y no está suponiendo ningún tipo de problema ni de riesgo para los pacientes".

Los enfermos a los que se ha anulado la cita, "que no han sido un gran número, se ha visto sus historias clínicas y están controlados. No es que se haya dejado de citar a los pacientes y no se sepa cuando se les va a citar de nuevo ni nada por el estilo, nada más lejos de la realidad. Se están revisando las historias, se está priorizando a los pacientes y se les está recolocando lo antes posible en los próximos días".

Sin embargo a continuación el gerente anunció que "para poder absorber estos cambios se van a organizar algunas agendas por las tardes para poder resolver esta situación puntual hasta que encontremos algún oncólogo más", aunque de momento no hay profesionales disponibles.