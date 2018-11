"Aquona lleva tiempo fomentando la igualdad dentro de la empresa"

Nicolás Esmorís es el gerente de Aquona, una de las entidades patrocinadoras del evento eWoman Zamora, que reunirá el 29 de noviembre en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León a empresarias y profesionales que compartirán las claves de sus triunfos en el entorno laboral y tecnológico. La jornada, organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, está patrocinada por CaixaBank, el Ayuntamiento de Zamora, MMT Seguros y Aquona y cuenta con la colaboración de Joyería Jolfer, Carmen Rebollo Estilistas y el Consejo Consultivo de Castilla y León.

-¿En qué va a consistir la jornada eWoman Zamora?

-Se trata de poner de relieve la actuación de la mujer en el mundo de las empresas con las dificultades que las mujeres tienen. El evento trata de poner de relieve el papel de las mujeres.

-¿Por qué Aquona apoya esta jornada?

-Aquona, dentro de su responsabilidad social, lleva tiempo fomentando la igualdad dentro de la empresa. Precisamente, en nuestra zona de influencia, que es Castilla y León oeste, en mi equipo de directivos el 50% son mujeres, no porque sea una obligación, sino porque están suficientemente capacitadas para estar ahí y su trabajo lo organizan y lo desempeñan de forma satisfactoria, aunque también dentro de la propia empresa sí que tenemos una obligación de incrementar hasta el año 2021 y que el 50% de los puestos de liderazgo sean mujeres. Además, Aquona viene desempeñando un papel fundamental dentro de la sociedad zamorana de ayudar a los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista social y en situación de vulnerabilidad social y por lo tanto, es una de nuestras constantes el potenciar este tipo de actos y actividades.

-¿Cree que es importante que se muestren esos casos de éxito de mujeres?

-Sí, es superimportante. Además, nosotros el ejemplo lo tenemos dentro de nuestra empresa porque nuestra directora general de Agua en España de Grupo Suez es Asunción Martínez. Fue premiada en la jornada eWoman Alicante como mejor trayectoria profesional y es una de las personas con mayor responsabilidad en el sector del agua en España, por lo tanto, el ejemplo lo tenemos nosotros y creo que es un ejemplo a seguir para todas las personas que estamos en el mundo del agua.

-¿Animaría a asistir a la jornada eWoman?

-Sí, por supuesto, porque ver el ejemplo siempre anima a sacar nuestra parte emprendedora, a ver que todo es posible, que hoy en día las empresas tienen que estar concienciadas de que el papel de la mujer es importante y que la conciliación tiene que ser máxima y tiene que existir igualdad dentro de las empresas. El que vean estos ejemplos es muy importante para que puedan seguir.

-En 2019 se cumplen 50 años desde que Aquona gestiona el servicio de agua potable de Zamora...

-El 27 de diciembre de 2019 cumplimos los 50 años. Es nuestro 50 aniversario y Zamora es el primer municipio de España donde la empresa ha estado primero después de la zona de Cataluña, que fue el ámbito inicial de la empresa. El primer sitio fuera de Cataluña fue Zamora en toda España.

-¿Que supone para Aquona que se cumplan esos 50 años?

-Es un reto para nosotros, ojalá se puedan cumplir otros 50. Para nosotros es un reto muy importante el tener en la vanguardia del sector del agua a Zamora, que actualmente ya lo está y creo que en el futuro debería mejorarse toda la situación de la red de la ciudad e implementarse mejoras en la calidad del agua y que la gente esté mucho más informada. Tener un grado de conocimiento del agua en Zamora es muy importante para nosotros y disponemos de los mejores profesionales para ello. La trayectoria que llevamos bien se merece que podamos estar otros 50 años. Estaríamos encantados de seguir en Zamora y de seguir desarrollando esa labor que hemos empezado en el año 1969, que continúa y que por lo menos en los últimos 15 años se ha demostrado que hemos puesto a Zamora a nivel de tecnología y a nivel de innovación en el sector del agua como un ejemplo. Creo que el sector del agua está muy abierto para traer otras innovaciones, otras mejoras al agua de Zamora y que pueda permitir una mayor calidad, una mayor transparencia, un mayor control y que exista un menor tiempo de averías en las redes. También queremos seguirlo combinando con todas las actividades sociales que, como responsabilidad social como empresa, hacemos en Zamora.

-¿Cómo ha evolucionado el servicio de agua en estos casi 50 años?

-Los que mejor lo pueden decir son los propios trabajadores del agua. A mí me cuentan que cuando llegaban, se juntaban en una furgoneta y los iban dejando por los distintos puntos de la ciudad porque las averías y las roturas eran continuas. Eso ahora ya no es así. Nosotros ahora buscamos continuamente esas averías que no se ven y creo que hemos dado la vuelta completamente al servicio, las pérdidas se han reducido considerablemente y las formas de trabajar también. Todos los trabajadores que se han jubilado creo que la jubilación la han tenido muy bien ganada porque el trabajo y el esfuerzo físico eran considerables. Ahora mismo no es tanto el esfuerzo físico, que sí lo sigue siendo pero bastante menos, sino que también está el esfuerzo tecnológico por parte de la empresa para detectar estos problemas y solucionarlos de la mejor forma posible.

-¿Cómo es el agua de Zamora?

-Nos dice la OCU que el agua de Zamora es buena. Todos saben cuál es su fuente de origen, que es el río Duero, pero es muy desconocida para mucha gente y nosotros animamos a que la conozcan en la propia planta potabilizadora de Zamora. Es una de las plantas con una mayor tecnología dentro de España, con una estación de potabilización increíble, un control sobre la calidad excepcional y al final la calidad del agua que sale no se parece en nada, es totalmente potable. Ahora lo que tenemos que seguir cambiando son las propias redes que hay en la ciudad, que a lo mejor pueden distorsionar algo la calidad aún siendo siempre agua potable.

-¿Qué proyectos tiene Aquona para mejorar los servicios?

-Muchísimos, lo que pasa es que esto es una colaboración público-privada, depende de una administración que es el Ayuntamiento de Zamora, pero entre ambos estamos haciendo proyectos de tener el mejor servicio en España y sí que se necesitan inversiones fuertes en redes, en el depósito de agua potable de La Hiniesta y en control y mejorar la percepción del agua del propio ciudadano.

-¿Qué ha supuesto el fondo social que se puso en marcha con el Ayuntamiento de Zamora?

-Supone que alrededor de 700 familias vean disminuido o completamente pagado su recibo de agua porque están en una situación que difícilmente podrían hacerlo si no la paga Aquona. Lo que intentamos es que nadie se quede sin agua y menos por no poder pagar cuando estás en una situación de vulnerabilidad social. Por eso, en Zamora nadie se queda sin agua. En Zamora se lleva sin cortar desde el año 2012 y lo seguiremos haciendo. Hay que distinguir a la gente que no paga porque no puede de aquella gente que no paga porque no le da la gana y eso es lo próximo que tendremos que mirar.

-¿En qué otras iniciativas sociales está implicada Aquona?

-Para mí uno de los programas más importantes que tenemos es el proyecto de "Agua, salud e infancia", que volveremos a relanzar en este último trimestre para otra anualidad más y en el que diferentes asociaciones de la ciudad presentan un proyecto, que es revisado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y por Aquona, en el cual tienen que cumplir al menos dos de las premisas del programa. En esta última edición hemos patrocinado un proyecto muy importante de atención temprana de la Asociación Autismo Zamora. Tenemos un convenio con Cruz Roja en el que, por medio de juegos, se está concienciando sobre el agua. Hay otro convenio importante con la Asociación de Esclerosis Múltiple, por el cual Aquona financia el uso de la piscina como medio terapéutico para estas personas. Tenemos otros proyectos con Apego Lácteo, las becas deportivas y colaboraciones con otras entidades.