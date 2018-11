"Tenía revisión de cáncer de mama el lunes y la anularon el viernes a las 14.30 horas"

"Yo tenía cita el lunes de la semana pasada y me llamaron el viernes anterior a las dos y media de la tarde para cancelarla. Ya tenía pedido permiso en el trabajo y todo. Tuve cáncer hace cuatro meses, era un seguimiento. No me dieron ninguna explicación". Es el testimonio de una de las personas que se acercaron hasta la caseta municipal de Santa Clara donde la Asociación Unidos contra el Cáncer está recogiendo firmas con el fin de elevar una queja ante el Procurador del Común por los trastornos que está ocasionando a los pacientes la falta de oncólogos, agravada por el reciente concurso de traslados. No es la única especialidad afectada, ya que ha esa misma paciente también le han anulado una cita con el endocrino, pese a que lleva con insulina desde una reciente intervención. "Me dijeron lo mismo, que había habido un concurso de traslados y se habían ido los médicos, que había quedado vacante esta plaza y que iba para largo". De hecho esta ciudadana ya ha presentado reclamaciones ante Sacyl y se había informado para llegar ante el Procurador del Común, si bien al enterarse de la iniciativa de la Asociación Unidos contra el Cáncer decidió acercarse hasta la caseta de Santa Clara para adherirse a esta queja colectiva.

La asociación mantendrá abierta la caseta de Santa Clara durante la jornada de hoy y mañana de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

"En la Asociación Unidos Contra el Cáncer nos parece que es fundamental estar al lado de los pacientes, ser la voz de los pacientes. Una asociación no solo tiene que estar para recoger donativos, que está muy bien, no solo para ofrecer el apoyo de aquellos servicios que la Administración no contempla, sino que tiene que estar para cuando los pacientes tienen un problema de este tipo, que es un problema grave", explicó Pilar de la Higuera, representante de la entidad. "La Administración sabía que iba a haber un concurso de traslados y tenía que tener previsto cubrir estas plazas", mencionó la portavoz que estos días atiende la caseta de Santa Clara.