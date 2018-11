Recuerdos de heavy metal

La tercera entrega de las grabaciones previas al concierto "De un tiempo? a esta parte" del próximo sábado en el Teatro Principal -con las entradas prácticamente agotadas- es una canción tan bella como compleja. Diego Gonçalves ofrece un adelanto de "Pensaba", con Víctor Aliste al piano, un tema compuesto por el grupo zamorano Khlangor, cuya trayectoria en activo supera ya las dos décadas. "Cualquier tema que hubieran escogido los organizadores habría sido un reto", confiesa Manu Pérez, integrante de la formación y músico "hiperactivo". Y este lo es. Lo pueden comprobar ya los usuarios de LA OPINIÓN-EL CORREO a través de la web y redes sociales del diario.

La aventura de Khlangor nació en la fascinación por el heavy metal, una música de culto en los ochenta y noventa que ha perdido presencia en la escena, pero que ha ganado en fidelidad de sus seguidores. Manuel García Acilu, Arturo Cepeda, Javier Pino y el propio Manu Pérez alimentaron un proyecto que ha ido evolucionando en los últimos tiempos, con la grabación de una trilogía como máximo empeño (Ante, Nunc y Post) y con experiencias como la creación del espectáculo "Zamora" en el Teatro Principal en el año 2005. "En el año 2002, Khlangor se quedó sin batería y a mí me conocían de la orquesta Alta Tensión y de Gato con botas, lo que me abrió las puertas de la formación", explica Pérez, "muy satisfecho" de la trayectoria de un conjunto "muy comprometido y activo".

Aventuras modestas

La historia de Khlangor es la de muchos otros grupos zamoranos, con una trayectoria dilatada como grupo local que dejó su poso en la memoria colectiva de muchos jóvenes que hoy comparten los recuerdos de AC/DC o Metallica con los de aventuras más modestas. "Hubo cantidad de grupos en los años setenta que mucha gente no ha olvidado", enfatiza Manu Pérez, al alimón presidente de la asociación Mubaza. Por eso la idea de realizar un reconocimiento a todos ellos era un anhelo que, por otra parte, tenía difícil ejecución. "Habíamos hablado varias veces de la necesidad de hacer un homenaje a esta época, pero no sabíamos cómo hasta que llegó Miguel Álvarez y nos convenció de que esto se podía sacar adelante", explica el músico. La iniciativa "De un tiempo? a esta parte" le parece al grupo "algo bestial", que, por supuesto, no se perderán.

El próximo sábado, además de los temas "Busco un mundo distinto" de Mayte River o "Le he pedido al sol" de Un poquito de Cianuro, los espectadores escucharán "Pensaba", de Khlangor. "Es un tema muy bonito, difícil", considera Manu Pérez, que además se ha arreglado -como todos los demás- para adaptarse a la voz de Diego Gonçalves y, sobre todo, al piano de Víctor Aliste. "No hemos querido ver los ensayos para llevarnos la sorpresa en el concierto", se sincera el miembro de Khlangor. Pero lo cierto es que hoy puede ver ya el resultado en la web de LA OPINIÓN-EL CORREO y en las redes sociales.

Entretanto, continúan los preparativos para la retrospectiva del sábado en el Teatro Principal (20.30 horas), donde una veintena de artistas se subirán al escenario en un momento "muy importante" para las bandas que reciben el homenaje.

Las grabaciones se completan esta semana con una nueva sorpresa. Son los cuatro vídeos elaborados por LA OPINIÓN-EL CORREO, en colaboración con la organización del festival zamorano, también apoyado por Fundación Caja Rural y el Ayuntamiento. El evento será ofrecido a través de Facebook Live en la página del diario.