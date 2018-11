"Mañana nos visita el vicerrector para ver los terrenos del parque científico"

La Universidad de Salamanca (USAL) celebrará su VIII Centenario en Zamora el próximo 22 de noviembre con una jornada que contará con un foro en el Teatro Ramos Carrión y un acto académico en el Campus Universitario Viriato. Con motivo de los 800 años de historia de la USAL y la celebración del foro, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y patrocinado por la Diputación Provincial, la presidenta de la institución, Mayte Martín Pozo, destaca el significado del Campus Universitario para la provincia.

-¿El VIII Centenario de la Universidad de Salamanca también es un motivo de celebración para Zamora?

-Por supuesto. La provincia de Zamora está muy vinculada al Campus, que además es un Campus que todo el mundo sabe como se consiguió y como conseguimos los zamoranos con aquel asalto al Cuartel, en el que yo también participé. Es algo que nos propusimos y hemos conseguido un Campus que se distingue por su excelencia en algunas de las disciplinas y titulaciones que se imparten. Tiene más de 2.000 alumnos no solo de la ciudad, de la provincia y además de otras provincias de España que han elegido cursar sus estudios en Zamora.

-¿Qué ha supuesto el Campus Viriato para la provincia?

-Una oportunidad para que los jóvenes zamoranos que quieren estudiar distintas titulaciones que hay en Zamora ya no se tengan que desplazar fuera. También supone un revulsivo económico porque hay jóvenes de otras provincias que deciden desplazarse a estudiar a Zamora, con lo cual, aunque revierte más directamente en la capital, lo que redunde en la capital acaba revirtiendo también en la provincia.

-¿Qué objetivos tiene la Diputación respecto al Campus?

-Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración con la Universidad y siempre la hemos apoyado. También hacemos promoción del Campus y estamos poniendo en marcha el programa "Zamora Provincia Universitaria", que uno de los objetivos que tiene es promocionar todas las titulaciones que hay en el Campus. En varias reuniones que hemos tenido con el rector, aparte de las que tenemos con los vicerrectores, hemos hablado incluso de promover las titulaciones técnicas que hay, sobre todo, en mujeres de la provincia. Vamos a intentar hacer una captación mayor de mujeres para estas carreras técnicas.

-La Diputación ha ofrecido terrenos para el parque científico de la USAL, ¿en qué consiste ese ofrecimiento y qué se persigue con él?

-El ofrecimiento son cerca de 4.000 metros que tenemos en la zona de la Aldehuela, del Vivero de Empresas, porque queremos que la ampliación del parque científico de la USAL, que sabíamos que necesitaban ampliarlo, se venga a Zamora por las comunicaciones y porque estamos a media hora por autovía y con un acceso muy bueno. Pretendemos que sea una oportunidad para que luego se instalen empresas en la provincia. Hemos hablado con el rector y con los vicerrectores precisamente de aprovechar el parque científico para las titulaciones más técnicas de Zamora y que más relevancia tienen, como pueden ser las ingenierías de Informática o de Mecánica, que tienen una fama y una valoración excelente. Cuando hicimos el ofrecimiento, se vio con muy buenos ojos por parte de la USAL y ya hemos hecho una visita al parque de Salamanca para ver lo que supone aquello.

-¿Hay algún avance más respecto a este proyecto?

-Mañana nos visita el vicerrector de Economía, Javier González Benito, para ver de primera mano los terrenos porque si hay que hacer alguna obra de adaptación, tenemos que saberlo ya para contar con los recursos presupuestarios suficientes. En todo caso, vamos dando pasos poco a poco, pero pasos firmes. No hace mucho tiempo desde que hicimos el ofrecimiento, porque todo esto ha surgido en este año y ahora vamos a ver lo que tenemos que adaptarles o qué pueden necesitar para que esto sea una realidad lo antes posible, tanto el parque científico como el hecho de que luego vengan nuevas empresas, que al final es de lo que se trata, que vengan nuevas empresas que generen empleo y riqueza en la provincia.

-¿Qué puede suponer ese parque científico?

-Aparte de promoción, el establecimiento de empresas. Cualquier empresa que se establezca en Zamora, alfombra roja y bienvenida sea.

-Uno de los centros de la USAL en Zamora es la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, que se apoya desde la Diputación, ¿cómo se está apoyando?, ¿se va a continuar con ese apoyo desde la institución provincial?

-El Consorcio de la Escuela de Relaciones Laborales fundamentalmente lo estamos sosteniendo desde Diputación, que pone el 80% de todos los fondos. Esta es una solución por la que se optó cuando no había Campus de la Universidad de Salamanca para que los alumnos de la provincia de Zamora que quisieran cursar esta titulación no tuvieran que desplazarse a Salamanca porque era una titulación muy demandada. El apoyo se sigue prestando y estamos pendientes de tener una reunión con el vicerrector Enrique Cabero para seguir prestando el apoyo que presta la Diputación, pero vamos a intentar darle una vuelta para que a lo mejor la Escuela se integre con todas las titulaciones en el Campus. Es algo que hay que ver porque las circunstancias van cambiando. Antes no había un Campus, pero ahora hay un Campus estupendo y lo lógico es que todas las titulaciones se impartan en él para que sea una oferta conjunta del Campus de la USAL.

-¿Cree que el Campus tiene posibilidades de seguir creciendo?

-No tengo la menor duda y yo creo que con el esfuerzo de todas las administraciones, lo podemos conseguir.

-¿Cómo es el Campus que le gustaría ver en unos años?

-Lleno de gente joven estudiando, que el número de alumnos se incrementara notablemente y con más titulaciones. Todo lo que sume beneficia a la provincia.

-La Diputación ha puesto en marcha campañas para divulgar el Campus y sus titulaciones, ¿es necesario darlo más a conocer?

-Yo creo que sí, que toda actividad de promoción es buena. Cuanta más gente conozca la existencia del Campus y, sobre todo, la calidad de las enseñanzas que se imparten mucho mejor porque más estudiantes vendrán. Primero, los nuestros de la provincia sabrán lo que pueden estudiar en Zamora y que no tienen que marcharse fuera necesariamente, cuando aquí hay unas titulaciones que están muy bien valoradas. Es más, hemos visto muchas grandes multinacionales que vienen a buscar los ingenieros de Mecánica a Zamora. Son unas enseñanzas muy buenas y no solo para que vengan los alumnos de la provincia, sino para que otros estudiantes de otras provincias de toda España puedan venir y se genere riqueza.

-¿Qué otros proyectos relacionados con la educación y la formación apoya la institución?

-Colaboramos mucho con la UNED, con el Consorcio de Idiomas y en educación no reglada hacemos muchísimos cursos de formación y talleres de apoyo al estudio. La educación, la formación y la cultura tienen un apoyo grande desde esta Diputación.