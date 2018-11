Guarido culpa a los hosteleros de la suciedad del sábado y pide "más civismo" al sector

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha eximido de culpa al sector de recogida de basuras y limpieza viaria por la situación vivida en la capital durante el pasado sábado -cuando la fiesta de San Martín de Porres dejó las calles sucias y con importantes acumulaciones de basura cerca de las zonas de bares y restaurantes- y señala precisamente a la hostelería como sector causante de la situación. Con una publicación en su perfil de redes sociales, Guarido aseguró que la festividad del sector de limpieza "se había anunciado en medios de comunicación" y que "por tanto, los ciudadanos no debían" sacar la basura a la calle. Aunque los anuncios efectivamente existen el sector asegura que se debería haber incidido más en el aviso, máxime teniendo en cuenta que se trataba de un puente, con más zamoranos y turistas por las calles y con más consumo en la hostelería.

Guarido asegura que la situación se hubiera arreglado "no sacando la basura a la calle. ¿Que no se podía circular por los Herreros? ¿Pero quién ha sacado las bolsas? ¿Los mismos que protestan? Cada gremio tiene el derecho a tener su fiesta. En este caso, los que protestan deberían entender que deberían ser un poco más cívicos", concluye el regidor municipal.

La realidad es que la situación que el sábado, sobre todo por la mañana, presentaba la zona céntrica de la capital zamorana distaba mucho de la que espera encontrar cualquier turista. Las áreas más cercanas a las zonas de bares y restaurantes estaban llenas de cajas, residuos y bolsas de basura, acumuladas ahí desde la noche del viernes y durante toda la jornada del sábado. El propio presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería, Óscar Somoza, confirmaba a este diario que los empresarios y trabajadores del sector habían seguido el mismo "modus operandi" que cualquier día al no tener constancia de la fiesta del sector de recogida de basuras. La fiesta en cuestión está incluida en la ordenanza municipal sobre la recogida de residuos, una ordenanza que los hosteleros aseguran "no tener por qué conocer".

La publicación del alcalde en Facebook desató un debate a través de las propias redes sociales. En la discusión tomaron parte algunos hosteleros de la ciudad para censurar la gestión que desde el equipo de Gobierno se ha hecho de este asunto. Los argumentos, similares a los que el presidente de Azehos expuso en la edición de ayer de este diario. El sector lamenta que desde el Ayuntamiento no se haya incidido más a la hora de informar de que esta situación se iba a producir y, sobre la presencia de residuos en las calles, a las puertas de los establecimientos de hostelería de la calle Herreros, se aseguraba que "prácticamente no cabe otra opción" ante la ausencia de contenedores en la zona. "En otras zonas de la ciudad hay contenedores donde los bares pueden tirar la basura, aquí no", aseguraba un empresario de la zona. Por lo demás, representantes del sector también censuran que no se establecieran unos mínimos en un servicio público como el de recogida de basuras, máxime cuando la fiesta del sector vino a coincidir con el puente de Todos los Santos.