Clara San Damián pide a Guarido más "humildad" por la gestión de la basura

"Zamora no se merece la imagen de suciedad y de falta de limpieza que se ha producido durante este fin de semana", así de rotunda se ha mostrado en el día de hoy la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, tras observar la reacción del alcalde de la capital, Francisco Guarido, ante las reiteradas quejas de vecinos, turistas y hosteleros por el estado en el que se encontraban las calles de la ciudad durante el recién concluido puente de Todos los Santos.



Para la portavoz popular, "no es tolerable que el alcalde siempre busque culpables más allá de su persona o de su equipo de gobierno. Los responsables son tanto él como los concejales que le acompañan. Le reclamamos y le exigimos más humildad. Debe asumir su responsabilidad, ya es hora de que lo haga. No puede parapetarse y esconderse en la moqueta de su despacho y echar la culpa a hosteleros o a vecinos de la suciedad de la ciudad durante el fin de semana".



La portavoz del PP en el Consistorio de la capital ha estimado que "los hosteleros bastante tienen con pagar sus impuestos al Ayuntamiento, mantener y gestionar sus negocios como para que, además, tengan que hacerse cargo de las incompetencias de este equipo de Gobierno o, lo que es peor, asumir la responsabilidad del abandono de la ciudad. El alcalde no ha pensado bien lo que ha dicho porque son unas declaraciones muy desafortunadas".



Según ha explicado Clara San Damián, "Guarido ha sido incapaz de prever qué podría pasar en Zamora durante este fin de semana. Un fin de semana con un puente festivo en el que regresan muchos zamoranos que se encuentran trabajando fuera de nuestra ciudad y en el que también han acudido numerosos turistas a la capital. Tenemos claro que todos los colectivos han de tener su día festivo, en este caso el de la recogida de basuras, pero, o bien se instalan más contenedores en las zonas donde puede haber mayor incremento de basura; o bien se mantiene un retén de servicios mínimos para que no se contemplen estampas como la de basura acumulada en las aceras o la de papeleras y contenedores desbordados de desperdicios".



Desde el Grupo Popular se considera que "el hecho de querer buscar culpables fuera de la Alcaldía o del equipo de gobierno solo demuestra la incapacidad de IU y PSOE para gestionar la ciudad y, sobre todo, que son incapaces de tolerar una crítica y, por supuesto, recurren a su técnica de amedrentar a quien se desmarca de su línea de pensamiento".



Finalmente, Clara San Damián ha pedido al equipo de Gobierno que la de este fin de semana no ha sido una "crítica concreta en un momento determinado. Desde el inicio del mandato los zamoranos han podido ver que la ciudad se encuentra más sucia que nunca. Y este fin de semana también han tenido que padecer esta situación los turistas que han llegado a la capital. Es lamentable que se hayan tenido que ir con la sensación de que Zamora es una ciudad abandonada y dejada por culpa de Guarido, Fagúndez y su equipo de Gobierno".