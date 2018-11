"Es mucho más complejo para una mujer ser además empresaria"

Renata López es la directora de Esla Centros de Formación y una de las ponentes del evento eWoman Zamora, que reunirá el 29 de noviembre en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León a empresarias y profesionales que compartirán las claves de sus triunfos en el entorno laboral y tecnológico a través de pequeñas charlas. Renata López hablará sobre "Ser empresaria, madre y mujer. Una cuestión de convencimiento". La jornada, organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, está patrocinada por CaixaBank, el Ayuntamiento de Zamora, MMT Seguros y Aquona y cuenta con la colaboración de Joyería Jolfer, Carmen Rebollo Estilistas y el Consejo Consultivo de Castilla y León.

-¿Qué le parece la iniciativa eWoman Zamora?

-Me parece muy ilusionante y muy motivante. Creo que es necesario este tipo de iniciativas para visualizar no solamente la figura de la mujer, sino también la figura del emprendedor y del empresario, porque parecemos especies en extinción. Muy poca gente cuando inicia su andadura profesional decide tener una empresa. Normalmente las personas que deciden trabajar deciden hacerlo o para otra empresa o en la administración preparando una oposición. Decidir ser empresario es complejo y no es lo habitual, y de alguna forma, con este evento, se visualiza tanto la figura del empresario como la figura de la mujer.

-¿Cómo es ser empresaria, madre y mujer?

-Muy difícil, una cuestión de convencimiento. Es complejo y hay que buscar el mecanismo de equilibrar todas las facetas de la vida, tanto profesional como personal. Cuando decides ser empresaria, tienes que tener en cuenta tu vida personal y cuando decides tener una vida personal y tener hijos, tienes que tener en cuenta también tu faceta profesional. Son cuestiones que hay que equilibrar y hay que llevarlas un poco todas de la mano, con lo cual sí que es muy complejo. Yo creo que son necesarios muchos más recursos y muchos más apoyos a la conciliación, muchísima más educación para la corresponsabilidad en el hogar, tanto en las tareas del hogar como en el cuidado de los hijos, y muchísimos más apoyos públicos para que las mujeres tengan más facilidades para poder tener más tiempo para poder dedicar a su empresa o a su trayectoria profesional. Para mí el ser mujer y ser empresaria son dos elementos muy complejos en ambos casos.

-¿Por ser mujer es más difícil ser empresaria?

-Tienes más capacidad para conciliar porque tienes capacidad para elegir tus momentos del día y tu gestión del tiempo, pero también tienes que tener capacidad para poder delegar. Muchas mujeres empresarias que son autónomas que no tienen trabajadores a su cargo no tienen capacidad para delegar, con lo cual la gestión del tiempo se convierte en tiempo completo dedicado a la empresa. Cuando tienes trabajadores, como es mi caso, te sientes afortunada porque puedes delegar y gestionas el tiempo de otra forma. Yo sí que he podido conciliar mejor mi vida familiar y laboral siendo empresaria, pero porque siempre he tenido trabajadores a mi cargo y he podido delegar en ellos, pero no todas las mujeres lo pueden hacer, con lo cual sí que es mucho más complejo para una mujer ser además empresaria.

-¿Con convencimiento es posible llegar a todo?

-Claro, con convencimiento, con esfuerzo y con mucha ayuda de todo tu entorno, tanto el entorno empresarial y profesional como el entorno familiar. Necesitas ayuda de todo tipo.

-¿Cómo comenzó Esla Centros de Formación y cuál ha sido su evolución?

-Esla empezó en Zamora en el año 2002 como una empresa familiar que se dedicaba a la formación para el empleo. Empezamos con una pequeña academia y en el año 2008 abrimos en Toro, en el año 2010 abrimos una Escuela de Hostelería en la calle Cervantes, en 2012 abrimos Benavente y en 2014 abrimos Salamanca y Madrid. Desde la apertura en Madrid nos hemos visualizado mucho a nivel estatal y trabajamos en Extremadura ya con muchísima intensidad y estamos a punto de abrir un centro en Extremadura. Ahora mismo sigue siendo una empresa familiar, pero con una cierta dimensión. La empresa ha ido evolucionando un poco según ha ido evolucionando mi vida familiar también. A medida que he podido dedicarle más tiempo a la empresa porque mis hijas han sido más mayores, he notado que la empresa también ha ido creciendo. Es así, porque tampoco puedes dedicarle tanto tiempo cuando tienes tus hijas pequeñas y tienes que cuidarlas y además te apetece hacerlo. En este momento, tenemos un equipo bastante grande de trabajadores, con unos 50 trabajadores, tenemos un volumen de facturación bastante alto y trabajamos sobre todo las líneas de formación para el empleo en varias familias profesionales, que son administración y gestión, informática, hostelería y turismo y servicios socioculturales.

-Además, tienen un proyecto nuevo en tecnologías de la información y la comunicación...

-Dentro del sector de la formación, llevamos tres años dentro de un proyecto de TIC. Es un proyecto muy interesante que va a facilitar la formación online o teleformación con nuevas metodologías de trabajo como la formación acreditable en determinadas materias muy valoradas por las empresas. Es un proyecto que además está fomentado desde la administración y lo podremos poner en marcha a finales de año.

-¿Cree que es importante que se vean estos casos de éxito de mujeres?

-Es superimportante para que cualquier mujer que tenga esa necesidad motivacional pueda ver el espejo donde ella puede mirarse. Me parecen importantes este tipo de jornadas porque ponen en valor el mundo empresarial, el mundo de la mujer y el mundo de las nuevas tecnologías. El mundo de las TIC es algo muy apasionante, eso sí, sin levantar los pies del suelo y teniendo claro que hay una parte que no es positiva y que es lo que tenemos que intentar evitar como es la falta de socialización, el aislamiento y el individualismo. En general, las nuevas tecnologías es algo en lo que todos debemos estar y yo creo que para las mujeres, por la necesidad que muchas veces tenemos de gestionar el tiempo de otra forma, las nuevas tecnologías son facilitadoras. El teletrabajo es una fórmula muy interesante, sobre todo, en sectores que son muy emergentes y que permiten perfectamente trabajar desde cualquier lugar sin tener que estar físicamente en el centro de trabajo o en la sede de la empresa.

-¿Qué medidas harían falta para ayudar a las mujeres empresarias?

-Sobre todo, la flexibilización de los horarios. Yo creo que este país tiene una tarea pendiente que es el análisis de los horarios laborales porque muchísimos sectores de actividad no son necesariamente sectores que necesiten trabajar por la tarde o por la noche. Creo que hay que hacer una reflexión profunda, ya no tanto sobre la flexibilización de los horarios laborales, sino sobre la organización coherente teniendo en cuenta que las personas además de trabajar, tenemos familias. A mí me parece que flexibilizar horarios laborales y apoyar desde la administración los horarios ayudaría a muchísimas mujeres a poder conciliar, además de los recursos que tienen que ver con el cuidado de niños, tanto guarderías como apoyo para el cuidado en el hogar.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir en la jornada?

-Que todo el mundo que quiera emprender que lo haga y que todas las mujeres que quieran emprender, que es más difícil todavía, que luchen por ello porque yo creo que al final, si se quiere, se puede. Además, todo lo que hagamos va a favor de la evolución de las mujeres y de las empresas en esta sociedad. Todos los pasos que vayamos dando las que estamos van a ayudar a las que vienen detrás.