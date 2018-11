El PP pide al equipo de Gobierno que actúe ante la "escombrera" del entorno de la muralla

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora ha pedido al equipo de Gobierno municipal que actúe ante la "escombrera" en la que, dicen, se ha convertido el entorno de la muralla en la avenida de la Feria. "Es un ejemplo más de la desidia y la dejadez del equipo de Gobierno, que incumple sistemáticamente las promesas que realiza a los zamoranos", apuntó Víctor López de la Parte.

Los populares acudieron para realizar estas declaraciones al solar que hasta hace aproximadamente un año ocupaba un edificio, que ahora ya no existe, en la avenida de la Feria -se trata del inmueble cuyo derrumbe casi causa una tragedia al precipitarse parte de la fachada a la calle, con la suerte de que en en ese momento no había ni vehículos ni peatones-.

López de la Parte preguntó a Francisco Guarido si "le parece razonable" que "un año después de haber liberado esta parte de la muralla para, en teoría, poner en valor el patrimonio" se haya "generado una escombrera". "En puentes y días festivos, cuando vienen zamoranos que viven fuera y turistas, la situación es más clara. Muchos autobuses parar en la avenida de la Feria y lo primero que ven es esto. Preguntamos si es razonable que un Ayuntamiento con veinte millones de euros en las cuentas no acondicione los solares que han quedado vacíos cerca del patrimonio municipal". Además, López de la Parte pidió celeridad para derribar el edificio del número once de la misma avenida. "Decían que la muralla iba a estar liberada cuando acabara el mandato y ya vemos que no es cierto. Se presupuestan cantidades que después no se gastan". El viceportavoz del Grupo Popular, acompañado ayer por Sonia Calvo y José Luis González Prada, puntualizó también que el derribo del edificio que aún sigue en pie "se realiza a través de una sentencia judicial que viene del anterior mandato".

En definitiva, el PP vino a exigir "más ambición" al equipo de Gobierno para "ensalzar el patrimonio" de la ciudad y "no encontrarnos esta dejadez". Víctor López puso sobre la mesa la, a juicio de los populares, necesidad de un "plan director de la muralla" que "serviría para promocionar el turismo en Zamora" y animó a "acudir al Gobierno al Gobierno de España" para exigir fondos. "El equipo de Gobierno nos tendrá a su lado" en esta cuestión, subrayó. Además, López propuso otro plan, en esta ocasión de iluminación artística, para los monumentos de la capital y en especial para la propia muralla. "El patrimonio está dejado, las luces se estropean y no se arreglan y la ciudad ofrece una imagen de dejadez", concluyó.