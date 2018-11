Malestar en Trabazos por la tala de más de 500 castaños para la obra de la autovía A-11

El alcalde de Trabazos y senador del Partido Popular, Javier Faúndez ha denunciado la falta de sensibilidad del Ministerio de Transición Ecológica con la zona de más de 500 castaños que se verá afectada por las obras de la autovía A-11, sobre todo porque a su juicio existe una alternativa incluso más barata económicamente para ejecutar la infraestructura.

Faúndez explica que el Ayuntamiento se hizo eco de la petición realizada por "una serie de vecinos" que realizaron una propuesta para intentar que se modificara el trazado provisional de la autovía que se preveía en el estudio de impacto ambiental, visto que había prosperado el recurso que presentó otro habitante de la localidad que si fue estimado para otro asunto.

El Ayuntamiento, explica Faúndez, explicó al Ministerio que con el trazado actual es necesario llevar a cabo un gran movimiento de tierras, ya que se tiene que actuar sobre una ladera y se eliminará una zona de más de 500 castaños que están en plena producción. "Les ofrecimos una alternativa para que el trazado pasase por la pradera, que no tenía ningún problema, implica menos movimientos de tierras y salva la zona de castaños". La alternativa, que suponía desplazar 190 metros el trazado previsto, afectaba únicamente a una nave ganadera que ya no estaba en producción, que el propietario estaba dispuestos a que se la expropiaran. Hay que tener en cuenta que por un castaño la expropiación puede suponer unos 190 euros, el valor estimado de la madera, cuando cada árbol produce eso al año sólo con los frutos.

La respuesta del Ministerio de Transición Ecológica (antes de Medio Ambiente) es que el castaño no es una especie protegida y por tanto desde el punto de vista medio ambiental, el único que valora, no procede acceder a la alegación, ya que no entra en otros aspectos como por ejemplo si la alternativa es más cara o más barata.