Las disparatadas opiniones de los turistas

Ya es sabido que es imposible gustarle a todo el mundo. Y se trata de un axioma aplicable hasta las ciudades, incluida Zamora. Pese al dulce momento que atraviesa la ciudad y la provincia en materia turística, la experiencia negativa de algunos viajeros es un hecho. Y así lo hacen saber a través de los portales turísticos de Internet como TripAdvisor. Frente a las estadísticas que cada equis tiempo recuerdan la tendencia al alza de un sector clave para el desarrollo de Zamora, los foros de viajeros sirven para pulsar la opinión de los visitantes más allá de los números, aunque en ellos también se puedan leer desatinados comentarios. Con motivo del puente de Todos los Santos, recogemos algunos de los más disparatados.

Entre las opiniones más críticas, aquellos que han optado por darle la mínima puntuación a la ciudad por su "pésima" experiencia, destaca el juicio negativo de Pablo. Tras su visita en abril de 2015, este internauta no dudó de tildar la ciudad del Románico como un "pueblo desértico" con muchas cuestas y falta de actividad comercial: "Es bastante rara. Por el interior no tiene nada que ver con la fachada de fuera. Hay iglesias de otros pueblos más bonitos que el pueblo de Zamora. Lugar desértico, no hay muchas tiendas y tiene calles empinadas", apuntaba a modo de aviso "para los viandantes con alguna lesión".

En la misma línea, otro de los comentarios más extravagantes alude a la meteorología y a su carácter rural, aseverando que se trata de una ciudad "gélida y pueblerina" y el Centro de Interpretación de Ciudades Medievales "una broma".

A otro viajero le choca la excesiva quietud de sus calles: "Ciudad tranquila, muy tranquila, tranquilísima", insiste para no dejar duda alguna con sus palabras. "Durante nuestro paseo de tres horas por el centro de esta ciudad nos encontramos doce personas, literalmente". Una cualidad que por contra es apreciada por otros viajeros, quienes valoran la serenidad de una ciudad "muy recogida y sin especial bullicio ni aglomeraciones", "pequeña y que se recorre fácilmente".

La personalidad de quienes habitan en ella también está en el punto de mira de estos exigentes trotamundos. "Uf, en ese hotel son estafadores. Te cobran lo que quieren porque no tiene personal cualificado (...) No engaño y encima por teléfono se ríen de mí, me dicen que es lo que hay, que lo tomas o lo dejas... ¡Se creen Rick de empeños!", se desahogaba esta viajera haciendo alusión a Richard Benjamin Harrison, 'el viejo' del popular programa americano de televisión "La casa de los empeños" fallecido este mismo verano.

Por su parte, a raíz de su agridulce experiencia gastronómica, Marixu arremetía en agosto de 2012 contra la bordería de los profesionales de la hostelería. "Estuvimos de tapas por la que nos dijeron que era la zona de toda la vida y la verdad, bastante decepción: malas tapas, que había que pagar -puntualiza- y servicio bastante desagradable, los camareros (exceptuando alguno) parecían enfadados con el mundo. Para mas inri, me pareció una ciudad bastante sucia y con unas ráfagas de olores bastante desagradables", añadía.

Por fortuna, no todo son opiniones negativas. Ana, a finales de agosto, reseñó todo lo contrario: "Lo mejor de Zamora, sus gentes, los zamoranos, encantadores, solícitos, no hace falta preguntar, te indican dónde dirigirte y cómo hacerlo, se les ve con ganas de complacer al viajero", agradecía.

Entre otros variopintos dictámenes, Noelia tecleaba de forma concisa en las navidades de 2016 un "bueno, es bonita" para luego confesar que la elección de un determinado hostal le había "arruinado" el viaje: "Las instalaciones no tenían nada que ver con las fotos, parecía más un local de ambiente", comparaba.

María José, desde Ponferrada, también reconocía haberse llevado a una "desagradable sorpresa" aunque en este caso en relación a la limpieza de la urbe. "Está muy dejada de la mano de Dios y las calles sucias con plásticos, papeles, envases... ¿No se tomó en una hora? ¡Pues les daría miedo porque está muy descuidada!", exclamaba en su ocurrente comentario.

Al hilo de estas alocadas opiniones, otra viajera valenciana criticaba que los bares de tapeo son "carísimos y de mala calidad". Mientras que Rafael optaba por expresar en público su pavor a los grafitis: "En cuanto ves algunos individuos a juego con las pintadas, te entra la inseguridad y eso es algo que el turismo no quiere. Les aseguro que siento decir esto. Preferiría hablar de que no se ha aprovechado bien la ribera del precioso río o de cosas similares, pero créanme, cuando llegas a Zamora, los ojos se van donde se van y no queda sitio para otra cosa. Una pena", amedrenta.

Si nos remontamos a las críticas del mes de junio, Isabel desde Talavera de la Reina se decantaba por definir Zamora como "la ciudad de las iglesias cerradas". Según lamentaba, "es imposible visitar ninguna iglesia". Lejos de ser una opinión aislada, el restringido horario de apertura de monumentos es una de las quejas más repetidas por los viajeros, quienes demandan mayor flexibilidad así como unas tarifas más económicas para acceder a la Catedral. La "falta de accesibilidad" en ciertas zonas del Castillo, la "mala señalización para moverse por carretera" o el sistema de audio del trenecito turístico son otros de los puntos flacos de la ciudad a nivel turístico a juicio de estos exigentes visitantes tras su escapada a la capital del Duero.

No obstante, huelga decir que estas impresiones son las menos. De las casi 1.000 opiniones sobre Zamora recogidas en el portal TripAdvisor, la mitad tienen una calificación de cinco estrellas, es decir, de "excelente", mientras que en casi 300 la puntuación es de "muy buena". De hecho, la mayoría de turistas se decanta por describir a Zamora como una "joya" o una ciudad "ideal". Con un casco histórico "precioso", un paseo por el Duero "genial" y un tapeo "excepcional". Una ciudad "desconocida" con "encanto" y de "puro románico" que acaba conquistando: "¡El descubrimiento de las vacaciones. Zamora nos ha enamorado! Volveremos".