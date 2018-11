La asamblea acusa al líder federal de actuar "con mala fe"

La coordinadora de Izquierda Unida de Zamora ha rehusado realizar declaraciones sobre este episodio. No obstante, según el documento firmado el pasado 24 de octubre y enviado a otras delegaciones del partido en toda España, el enfado con la Dirección Federal es importante en el seno de la formación. "Reprobamos la actuación de IU Federal y de nuestros coordinadores Federal y de Organización por haber retirado los poderes inicialmente concedidos al coordinador de Zamora para actuar en el Juzgado, sin comunicárselo ni a él ni a la organización de IU Zamora, actuando de mala fe cuando en una reunión posterior no solo no informaron, sino que mintieron", dice el texto.