Entre luces y sombras

Son once años ya los que el grupo de teatro aficionado La Tijera lleva interpretando sobre el escenario del Teatro Principal el clásico de "Don Juan Tenorio" en la festividad de Todos los Santos. Pero eso no es obstáculo para que el grupo, edición tras edición, añadan alguna novedad que haga más atractiva la obra y que también sorprenda a los espectadores más fieles, que cada año no faltan a la sesión de esta tradición.

Una de las novedades de este año se ha centrado en la escenografía, con nuevos diseños de iluminación, que hacen, por ejemplo, más lúgubre la visita del protagonista al cementerio. Unos juegos de luces y sombras que no dejaron indiferentes a los espectadores, quienes disfrutaron de la obra de Zorrilla desde las butacas y los palcos del Principal.

La calidad de los actores y actrices de La Tijera está más que demostrada, pero en los últimos años la compañía ha querido dar un caché a su Tenorio con la incorporación de profesionales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Así, José Carlos Cuevas vuelve a interpretar al protagonista por segundo año consecutivo, a quien da réplica como doña Inés Verónica Calvo, miembro de la compañía zamorana, que lleva interpretando a la joven novicia enamorada desde hace ocho años. Los compañeros de Cuevas que se han querido unir este año a la experiencia en Zamora son Tania Serrano, como Lucía -papel que repite por segunda vez- y Javier Sancho, quien acude a la capital para dar vida al capitán Centellas, amigo de don Juan Tenorio.