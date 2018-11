El curioso mensaje de una vecina cansada de los excrementos a la puerta de su casa

Un perro deposita sus excrementos en la calle. El amo se agacha y recoge la deposición con una bolsa para tirarla a la basura más cercana. La escena no sorprende a nadie hoy en día, pero cuando la policía empezó a multar a los dueños por no recoger los excrementos de sus animales de la vía pública, algunos propietarios pusieron el grito en el cielo.

Pero lo cierto es que las heces de los animales en la calle incomodan a muchos ciudadanos que, en diversas ocasiones, han alzado la voz contra los responsables de sus mascotas. Un debate que habitualmente tiene posturas encontradas.

En esta ocasión, una residente de la provincia de Zamora, cansada de los excrementos depositados frente a su casa, ha dejado esta curiosa nota a los vecinos: "Alguien ha perdido esto justo delante de la puerta de mi casa. Siempre me han enseñado a no quedarme con nada que no sea mío. Por ello ruego a los propietarios que pasen a recuperarlo a la mayor brevedad. Firmado: La vecina amable.

No es la primera persona que demuestra su hartazgo con los vecinos incívicos. Un benaventano llenó de carteles la calle El Parque apelando a la buena educación de los parroquianos.

