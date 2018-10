La Ficalía exige 3 años de prisión a un zamorano por falsificar la firma de su exesposa

Un hombre a tres años de prisión por falsificar la firma de su exesposa en un documento entregado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para cumplir con los trámites necesarios para modificar una concesión de aguas de una finca de la que la mujer era titular. El acusado simuló la rúbrica de quien ya para entonces era su excompañera sentimental en 2013, sin consultarle, tal y como siempre había hecho cuando eran matrimonio, según puso de manifiesto en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal.

Mientras la Fiscalía mantuvo la petición de prisión para el acusado y ponía el acento en el agravante que supone el que durante más de 40 años hubieran mantenido la relación sentimental, la defensa alegó que la intención de su cliente no fue perjudicar a su exesposa, que actuó creyendo que lo que hacía era lo correcto.

El abogado subrayó que el documento firmado por su cliente no tenía por objeto enriquecer su patrimonio, sino cumplir con un requerimiento de la Confederación. En ese sentido, incidió en que "no pensó jamás que hacía algo irregular", sino que procedió "como en otras ocasiones" había hecho durante los 40 años de matrimonio. El letrado puso de manifiesto que el imputado carece de los conocimientos suficientes como para ser consciente de que su comportamiento podía implicar una ilegalidad. Al concluir la vista oral, el hombre reiteró que el documento no le reportaba beneficios.