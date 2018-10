Oncología suspende sin fecha consultas de pacientes pendientes de revisión

La falta de facultativos en el servicio de Oncología del Complejo Asistencial de Zamora está provocando la anulación de citas de pacientes con cáncer, según ha podido comprobar este diario de fuentes directas de algunos de los afectados. En algunos casos se están anulando las citas en la víspera de la fecha fijada para la revisión, y con las correspondientes pruebas médicas previas ya realizadas. Es el caso de una paciente que tiene hecha una mamografía y acaba de someterse a un análisis de sangre para comprobar la presencia de marcadores tumorales y que ha visto suspendida la revisión, de un día para otro. La explicación que le dan desde el servicio de Oncología es que no hay médicos suficientes y que ya le avisarán, pero sin tener una idea aproximada de cuánto se demorará la cita.

Esta circunstancia está provocando un serio problema a los pacientes con revisiones pendientes de cáncer, ya que están viviendo la incertidumbre de no saber si se podrán realizar los chequeos preceptivos para el control de la enfermedad o si se demorarán durante más tiempo. Hay pacientes, además, que aunque hayan sufrido la enfermedad hace algún tiempo siguen en tratamiento y necesitan controles periódicos para, entre otras cosas, ajustar las dosis de medicamentos.

El problema parte de la falta de facultativos en Oncología, ya que han sido dos los médicos que se han ido de la provincia como consecuencia del concurso de traslados y ahora mismo de seis solo quedan cuatro. Se trata de una situación que se ha producido también en otras especialidades, si bien en Oncología tiene una mayor trascendencia, debido a la relativa gravedad que tiene una enfermedad, donde la rápida actuación es fundamental.

Perspectivas

En principio, además, la situación no parece probable que se solucione al menos hasta el 15 de noviembre, cuando se convoquen las bolsas de empleo y puedan llegar sustitutos de los facultativos que se han marchado. Las fuentes consultadas por este diario indican que una carencia de facultativos temporal, de un mes o dos, no tendría tampoco demasiada repercusión, pero el problema llegaría a ser más serio si se prolongara en el tiempo, es decir, si con la convocatoria del concurso de las bolsas de empleo siguiera sin haber doctores suficientes para realizar las contrataciones.

Según explicó el gerente regional de salud durante su última visita a Zamora, la pasada semana, "el concurso de traslados ha despertado una cierta tormenta en los propios profesionales y en algunos hospitales, pero tengo que tranquilizar a la población porque no va a haber ningún problema. Si un médico va del Hospital de Zamora al de Salamanca y desplaza a un médico que estaba interino, éste interino tendrá que ir a algún lado y lógicamente vendrá a Zamora o donde vaya".

El problema, explica, es que no había habido concursos de traslados desde hace muchos años, en ocasiones hasta doce, y ahora cuando se ha convocado "hemos tenido que mover a muchísima gente. Esto ha generado un problema importante. La idea es hacer un concurso de traslados anual, con lo que el movimiento de profesionales será mínimo y no genera los conflictos y las dificultades que ha generado este concurso de traslados porque hemos movido a muchísima gente". En Oncología, dijo, "el problema de solucionó ayer autorizando la contratación de un oncólogo que está vacante la plaza y lo contratamos en una interinidad y por lo tanto hay un oncólogo en bolsa, se le contrata y no hay mayor problema".

Lógicamente, explica López, "habrá un movimiento de especialistas de unos hospitales a otros, pero yo creo que en cuestión de un plazo aproximado de dos meses todas las aguas se habrán calmado, permítanme la expresión y toda la gente estará en su puesto de trabajo prestando la asistencia sanitaria que corresponda".

Pues bien, a pesar de las palabras del gerente parece que siguen haciendo falta más profesionales en oncología, ya que, como aseguran los propios pacientes afectados, se están anulando citas a determinados usuarios sin previsión de nueva fecha.