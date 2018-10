La joven que soñó el paraíso

Buscaba un mundo distinto, "donde no exista el dolor, donde brille la justicia y donde reine el amor"? Quizá era la búsqueda de la utopía de una joven ingenua de la Zamora de principios de los setenta. O quizá era la voz inconformista de quien nunca vio, tampoco hoy, un mundo más humano y justo, en el que la verdad se imponga a la falsedad. De aquella energía rebelde quedó una etapa añorada por Mayte River, que nos legó una bellísima canción que el cantante Rafa Pastor, con Víctor Aliste al piano, han recuperado para el siglo XXI, ante las cámaras de LA OPINIÓN-EL CORREO.

El tema "Busco un mundo distinto" es el primero de los incluidos en el concierto retrospectivo "De un tiempo? a esta parte" del próximo 10 de noviembre, que Mubaza ofrece en exclusiva en el diario. Una veintena de artistas darán una nueva vida a temas de creadores zamoranos del último medio siglo. Un espectáculo para el que hoy comienzan a venderse las entradas en el Teatro Principal, escenario que vivirá una noche inolvidable para muchos.

En los setenta, Mayte River era María Teresa Chicote o, simplemente, Mayte. Aquella joven había tocado la guitarra desde niña y tenía voluntad de ser artista. Una noche, a las cuatro de la mañana, soñó la canción de su primer disco. Se despertó de repente, dio la luz de la habitación y se puso a escribirla. Así nació "Paraíso tropical", su primer disco. Lo que vino después fue un baño de realidad: recorrer todas las casas discográficas en busca de un mecenas. "Llevaba las cintas que había grabado con mi profesor, Manuel Giménez Benegas, arregladas por él y con música de piano. Fue duro porque nadie me conocía", rememora la cantante.

Pero, ¿cómo era la Zamora de aquellos años? "Era una ciudad muy distinta, no tenía ningún ambiente, no había nada para mí", explica River. Pero eso no frenó su sueño. El 5 de junio de 1972, Mayte debutó en directo junto a una orquesta de Salamanca. La experiencia fue tan extraña que nunca la olvidaría. "Me habían dicho que la tila ayudaba a combatir el miedo escénico, así que tomé unas cuantas. Al salir al escenario, solo sabía balar como una oveja? Me tomé un pequeño lingotazo y todo fue mejor", detalla, divertida.

Al primer disco, "Paraíso tropical", le sucedió un segundo: "Busco un mundo distinto", en 1972. La historia es curiosa, porque la canción que ahora interpreta el incombustible cantante de Top Líder Rafa Pastor -con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música de Zamora- llegó a ser interpretada por la orquesta de Televisión Española y el maestro Ibarbia, grabada por el sello Valor. Aquel tema respondía a incipiente "canción protesta" de la época. "No veía el mundo que yo quería, tampoco lo veo hoy", se sincera.

No menos interesante es la cuestión de su nombre artístico. Cuando grabó con Acropol, la casa le impuso un apellido. Mayte se convertía en Mayte River. La carrera musical no duró mucho. "Comenzaron a surgir problemas, la gente se subía en los escenarios?", se lamenta la zamorana. Entonces, ella y su marido optaron por dedicarse a la contratación artística. Antes, River había recorrido toda España con su música y alguna sala suelta en Francia y Portugal. "Echo muchísimo de menos aquella época, sobre todo, actuar", reconoce melancólica.

Ahora, casi medio siglo más tarde, Mayte River espera con emoción el espectáculo "De un tiempo... a esta parte" el próximo 10 de noviembre, en el Teatro Principal. Acudirá acompañada de la gente que creyó en ella cuando nadie la conocía, sus promotores Jon Navarro, Fernando Tomé y Dani Gutiérrez. Será una noche mágica. Quizá Mayte encuentre por unos minutos ese "mundo distinto" que ansía desde que era una joven de los setenta.