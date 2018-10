Entrevista al fotógrafo Carlos García Dos Santos: "Muestro que no hace falta una imagen explícita para identificar lo retratado"

El fotógrafo Carlos García presenta una interesante exposición de fotografías de Semana Santa hasta el próximo día 2 en el claustro del Colegio Universitario.

-¿Cómo nace la muestra "Luces y sombras de Pasión"?

-Es la plasmación de un proyecto de más de 20 años, pero en aquel momento era inviable porque se trabajaba con fotografía analógica y en el laboratorio era imposible lograrlo. Ahora con las posibilidades que brindan las tecnologías me embarqué. Todo comenzó cuando un equipo de TVE estaba grabando uno de los desfiles y como utilizan unos focos tan potentes al paso de un grupo escultórico se proyectó una sombra y ahí surgió la idea ahora materializada.

-Explíquenos en qué consiste su trabajo.

-He hecho montajes fotográficos de pasos y la proyección de su sombra sobre un templo o un punto del recorrido. Unas están en luces y en las otras he tenido que generar las sombras. La muestra hace alusión al principio de la fotografía de luces y sombras y creo que aquí hay un ejercicio cerebral porque quien conoce la imagen su cabeza de inmediato va a buscar el recuerdo que tiene.

-¿Cuántas fotografías ha hecho para que todas las cofradías estén representadas?

-Para las luces 17 porque he ido con la idea concreta del encuadre. He optado en algunas ocasiones por el templo de salida o bien por lugares donde pueda encajar el paso como es el caso de Luz y Vida o de la Borriquita.

-En las imágenes de Resurrección, Santo Entierro o Silencio ha optado por situar dos pasos o bien dos elementos de la procesión ¿por qué?

-He optado por elegir lo más representativo de cada cofradía, no el paso que a mí más me atrajera.

-Las fotografías hay que mirarlas con mucho detenimiento pues uno se puede llevar sorpresas.

-He buscado que se vean los detalles, desde las palabras de un estandarte de las Siete Palabras, las llamas de las teas y velas, los clavos en los crucificados, las lágrimas de la Virgen de la Soledad y el bordado de su manto? lo que supone mucha hora de trabajo delante del ordenador.

-Las imágenes que se expone ¿son aquellas que tenía en mentes desde que la idea comenzó a bullir en su cabeza?

-Sí, tenía la idea muy clara. Por ejemplo, en la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída tenía claro que tenía que trabajar con la imagen titular. He hecho varias fotografías de ella con distintos encuadres para luego trabajar con el que más se ajustaba a lo que necesitaba.

-¿Son fotografías de una única Pasión?

-La mayoría están hechas en 2017 menos la de las Siete Palabras que no me gustó como me salió y la hice en 2018. He estado trabajando en el proyecto durante mi tiempo libre durante un año.

-Las sombras tienen hasta tres y cuatro tonos.

-Una sombra plana no dice nada. Tienes que buscar detalles para remarcarla. En el caso de la imagen del Silencio hay cuatro densidades distintas de sombra e incluso se pueden notar los clavos de la imagen del Crucificado.

-Los cielos algunos son negro cerrado.

-Las de noche he optado por negro total y en otras de día, como sucede en el Santo Entierro, he situado nubes que no estaban en la fotografía original sino que proceden de otra imagen. El día que hice la foto del fondo el cielo estaba plano y a mí no me decía nada.

-El proyecto ¿es ampliable a más pasos?

-Sería cuestión de planteárselo. No es descartable, pero tampoco debe uno encasillarse. Quiero mostrar al público que no hace falta una imagen explícita para saber lo que está retratado. Además, los fondos son, mayormente, el románico zamorano que es una seña de nuestra identidad y es el entorno ideal que maridaba perfectamente con la Semana Santa. Además, quería hacer algo distinto a lo que se hace en fotografía de Semana Santa.

-La estética la ha cuidado mucho y también los títulos con los que ha bautizado cada imagen.

-Inicialmente no iba a ponerles nombre porque resulta muy complicado titular una fotografía. Lo he hecho animado por mi mujer y para ello me documenté consultando las páginas especial que publica en Semana Santa La Opinión-El Correo de Zamora. Estos textos me han ayudado a descubrir detalles de las cofradías que me han facilitado otorgar una denominación a cada fotografía.

-Usted fotografía la Semana Santa desde hace décadas ...

-Pero cada vez es una tarea más complicada. Yo no soy de los fotógrafos que llevan una identificación y que camina entre los pasos. Voy una hora antes o el tiempo que sea necesario para situarte en el lugar que tengo en la cabeza para hacer la fotografía que deseo. Yo no entro en el desfile, pues me parece horrible que el fotógrafo se pasee por dentro de los desfiles. Ahora la faena son los palos selfis que te pueden estropear una foto.