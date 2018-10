La historia de la música para los más pequeños, cantada en el Ramos Carrión de Zamora

El espectáculo "Gigante Rock & Roll" volvió a llenar la platea del Teatro Ramos Carrión. Una selección de la mejor música pop y rock de las últimas décadas, puestas en escena por los integrantes de la iniciativa "Pequeño Rock & Roll", consiguieron que los más pequeños -y sus padres- disfrutarán de la música en directo.

Una vez más, las entradas se agotaron en pocos días para ver sobre el escenario a músicos zamoranos como Miguel Álvarez (Insomnio e Inadaptado), Sara García (Insomnio), Sergio Portales (La Milker Band, The Funky Yankees, Huckleberry), Mauro Pedrero (Greenblues, The Funky Yankees), Víctor Aliste (Insomnio, Inadaptado, Remembering The Doors) y Héctor Martín (Insomnio, Inadaptado, Remembering The Doors).