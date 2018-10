"Vivimos en la sociedad del conocimiento, la formación es necesaria"

Conseguir ese ansiado título de acceso a la Universidad, aprender portugués, perfeccionar el inglés o cursar Turismo o Informática son algunas de las numerosas posibilidades que ofrece el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Zamora. Su director Juan Andrés Blanco nos desgrana los detalles de una formación que apuesta por el estudio sin barreras desde 1973 y cuyo plazo de matrícula finaliza en apenas unos días, el próximo miércoles 31 de octubre.

-¿Cuál es la principal virtud de la UNED?

-Esta Universidad se creó en 1973 con la finalidad de poder facilitar el estudio a aquellas personas que tenían más dificultades para poder asistir a la universidad presencial ya fuera por razones de trabajo, de familia, de discapacidad o por cualquier otra circunstancia. Como es una universidad estatal, también tiene centros en el extranjero y un programa especial en las cárceles para que la gente se dedique a estudiar y no a otra cosa,

- ¿Y cómo se facilita ese aprendizaje?

-Los alumnos reciben cursos virtuales en su casa a través del ordenador, con resolución de dudas y planteamiento de problemas también en tutorías presenciales con el profesorado del centro y de las delegaciones de Benavente, Béjar y Ciudad Rodrigo.

-¿Gracias a las nuevas tecnologías esa "distancia" educativa se ha reducido?

-Sin duda se ha reducido, lo que no se ha ampliado es el tiempo del que disponen los alumnos. Ese es el gran problema.

-¿Y cuáles son las medidas adoptadas por el centro para tratar de paliar esa falta de tiempo de los estudiantes?

-Aquí los planes son completos , hay que dar todo el programa y hay que examinarse presencialmente con el mismo nivel de dificultad al igual que en el resto de las universidades públicas para garantizar que los títulos tengan el mismo valor. Pero teniendo en cuenta que el problema del tiempo es fundamental para nuestros alumnos, no podemos prescindir de septiembre. De hecho, los estudiantes planifican el curso con la convocatoria ordinaria para el primer cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre y para la extraordinaria de septiembre. No es ningún desdoro. Lo que hay que hacer es aprobar la asignatura, ya sea en enero o febrero, mayo o junio o septiembre.

- ¿Qué otras decisiones se han tomado?

-Este año tampoco han subido las tasas, las cuales son más baratas si uno estudia en casa. Además, siempre insistimos en que los estudiantes se matriculen de lo que uno tenga tiempo porque si no, primero se desaniman, y segundo, porque esto no es una universidad con ánimo de lucro, por tanto lo que no queremos es tener alumnos porque sí.

-¿Cuánto tarda de media un alumno en sacar su carrera?

-Hubo estadísticas cuando fundamentalmente eran licenciaturas de cinco años y normalmente los alumnos solían tardar seis y algo. Ahora con los grados de cuatro años imaginamos que la media esté en torno a cinco, aunque también es verdad que el tipo de alumno ha cambiado.

- ¿Cuál es su perfil?

-La crisis económica determinó que mucha gente viniera porque por desgracia, en ese momento no tenía otra actividad laboral y actuaba como un alumno a tiempo completo. Ahora cada vez tenemos más alumnos jubilados.

- ¿Y eso a qué se debe?

-El ocio está cambiando a nivel internacional. Antes igual era ir a pescar, viajar o jugar a las cartas. Ahora hay una parte del consumo de ocio que en buena medida es cultural. También hay mucha gente interesada por muchas cosas que en su momento no pudo estudiar.

- Por eso se ofrecen los cursos de acceso a la Universidad para los mayores, ¿no?

-Tenemos varios estudios oficiales importantes. El curso de acceso a la Universidad para mayores de 45 años va claramente dirigido a esa gente que se va a jubilar en un tiempo y quiere ir a la Universidad. Y el curso de acceso para mayores de 25 años es más importante.

- ¿Por qué?

-Hablamos continuamente de fracaso escolar, pero también cabe recordar que hay mucha gente que por distintas razones quiso ir a la Universidad y no pudo en su momento, por ejemplo nuestros padres o nuestros abuelos. También ocurre ahora con mucha frecuencia que algunos alumnos cursaron parte de la Educación Secundaria pero no la acabaron. Y aparte del valor administrativo que tiene para acceder a ciertos concursos, oposiciones etcétera, tiene la enorme virtualidad de que en un año te preparan durante un año en cinco asignaturas básicas. Por suerte, cada vez va habiendo menos alumnos. Hace 20 años teníamos 250 alumnos y ahora solo hay 100.

-¿Cuál es el perfil del profesorado?

-El profesorado de los centros se regula por un decreto especial para que pueda haber catedráticos de Universidad, profesores agregados de instituto, profesionales de distinto tipo como magistrados, inspectores de Hacienda, registradores, notarios o ingenieros. Tratamos de que el profesorado sea específico de las asignaturas que va a impartir, aunque todos ellos son graduados o licenciados universitarios.

-¿Cuáles son las novedades de este curso?

-El curso pasado pusimos de nuevo en marcha el grado Filosofía, nos adelantamos a la decisión del Congreso y este año ha aumentado el número de matrículas. Pero es algo lógico, la filosofía es la base del conocimiento en cualquier cultura pero sobre todo en el mundo occidental. La filosofía, no es especular sentado sobre una piedra. Además, incluimos el grado de Criminología porque tenía una gran demanda social y ahora estamos poniendo en marcha el segundo curso. El año pasado había unos 60 matriculados y este año va en la misma línea. En este curso no hay más novedades aunque en el próximo curso se pretende implantar la especialidad de Magisterio Infantil.

-¿Pecamos de titulitis o la formación es más necesaria que nunca para acceder al mercado laboral?

-Estamos en la sociedad del conocimiento. Esto quiere decir que hay muchos aspectos en la propia actividad laboral que han ido cambiando. La competencia es muy importante y la formación también. Nadie va a ningún sitio laboralmente sin el graduado escolar, naturalmente en muchos niveles es necesaria la formación.

-¿Cuál es la oferta formativa de la UNED?

-La UNED en su conjunto tiene 28 grados y en el centro de Zamora tenemos 20 plenamente. Esto quiere decir que hay otros ocho grados que no los tenemos en la UNED en Zamora. Uno se puede matricular pero no hay tutorías. Además, tenemos diez grados combinados que comparten materias cercanas como Trabajo Social y Educación Social y que con cierto esfuerzo permiten obtener una doble titulación. También tenemos ochenta y tantos másteres pero esos se hacen directamente desde la sede central de Madrid porque son a distancia aunque las prácticas las hacen aquí al igual que los exámenes de forma presencial. Aunque la otra forma de hacerlos, ahora que se habla tanto de los másteres, es a través de una plataforma en la que tienen que hacer los exámenes en un tiempo muy determinado. Hay que hacerlo en serio y con una evaluación seria.

-O sea que no se regalan los másteres.

-En absoluto. Siempre los alumnos de la UNED en plan irónico y cariñoso nos dicen: Hombre, tenían que tener en cuenta que estamos en unas dificultades que tenemos poco tiempo? Pero si tenemos en cuenta eso, los títulos valdrían menos. Al final tú tienes que saber historia del siglo XIX o derecho penal, y hay que saberlo.

-Para los más rezagados, ahora se amplía el plazo de matrícula.

-Sí, hasta el 31 de octubre. Y para los cursos de idiomas de inglés y portugués del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) hasta el 8 de noviembre.