Sacyl prevé incentivos para acercar médicos a Sanabria, pero no serán económicos

Sacyl ha presentado un sistema de incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura, como puede ser Alta Sanabria y Sanabria, que ofrecen mejoras en la carrera profesional, oposiciones, puntuación en las bolsas de empleo, flexibilidad laboral o en la formación para proyectos de investigación, pero no económicas. "La incentivación económica no la hemos contemplado", indicó el gerente regional de Salud, Rafael López, que ha estado en la Zamora inaugurando las III Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias de Castilla y León, en el Campus Viriato.

Además, indicó, se están tomando medidas para intentar resolver los problemas de Sanabria. "En estos momentos estamos estudiando la posibilidad de cubrir con una unidad de soporte vital básico la atención continuada, las urgencias hasta el 31 de diciembre. Seguimos buscando profesionales y estamos estudiando la fórmula legal para que aquellos facultativos pasados de horas de su jornada máxima laboral anual que voluntariamente quieran seguir trabajando puedan hacerlo"

Rafael López explicó que la falta de facultativos es un problema global, de toda España, agravado en Castilla y León por la gran cantidad de consultorios locales y puntos de guardia que se deben cubrir. "Desde la Junta de Castilla y León hemos tomado decisiones importantes, hemos incrementado las plazas de formación de médicos MIR de Familia hasta 340 al año, hemos facilitado la contratación a médicos especialistas extracomunitarios, estamos sacando plazas a concurso de manera permanente. Desde que soy gerente regional hemos sacado a concurso 650 plazas de Medicina de Familia y Comunitaria y en esta oferta de este año vamos a sacar más de 260 plazas. Y además hemos tomado la decisión de prolongar la actividad a los médicos mayores de 65 años que voluntariamente lo decidan. Este año llevamos 80 personas que han prolongado su vida laboral".

No obstante, reconoció, "tenemos algunos problemas, pero no tanto por la no cobertura de las plazas, ya que en Zamora el 98% están cubiertas, el problema son las bajas laborales, cubrir libranzas de guardia, vacaciones y algunas ausencias. Estamos trabajando para evitar una pérdida de asistencia de los ciudadanos".

Con respecto a los problemas ocasionados en los hospitales por el concurso de traslados, López dijo que la situación se normalizará en un par de meses. Mientras tanto se han tomado medidas, como la de contratar un oncólogo más para Zamora.

Son 300 los congresistas inscritos en el Congreso de Enfermería de Urgencias y Emergencias que se celebra estos días en el Campus Viriato y la Escuela de Enfemería, con simulacros de accidentes e incendios, prácticas de defensa personal y multitud de talleres como los dedicados al parto extrahospitalario, heridas por asta de toro o armas de fuego, señaló la presidenta del comité organizador y supervisora de Urgencias del Complejo Asistencial de Zamora, Asunción Jorge Martín.