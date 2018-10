Canciones que unen

Una conexión de toda la familia a través de la música. Esa oportunidad la brinda cada uno de los conciertos de "Pequeño rock & roll", un formato que regresa este domingo al Teatro Ramos Carrión.

La iniciativa de este proyecto partió de Óscar Sotelo, quien vertebró el formato con el deseo de que acercar "la música en directo a los niños actuales, para crear una cantera de jóvenes a la que le guste asistir a conciertos por escuchar música", explica el músico Miguel Álvarez que testimonia que tras los muchos conciertos ofrecidos tanto en la capital como en Toro o en Palencia, donde han agotado las entradas, "hemos sentido el entusiasmo de las familias". "Los niños te reconoce y te paran por la calle y los padres han descubierto una oportunidad para realizar una actividad divertida en familia". Para los menores el espectáculo "representa su primer contacto con los focos, un escenario y unos músicos tocando en directo, mientras que para los adultos supone acudir con sus hijos a escuchar la música que les gusta. Ahí radica la clave" agrega el músico que alude a que los antecedentes de este éxito se remontan al año 2016 durante la fiesta de presentación del festival Festibalc en la sala La Cueva del Jazz en Vivo de Zamora.

Con este nuevo espectáculo, bajo con el nombre de "Gigante rock&roll," se pretende mostrar diferentes fragmentos de la historia de la música a los más pequeños.

Sobre el escenario estarán músicos con amplia experiencia en múltiples estilos y bandas. Miguel Álvarez, de Insomnio e Inadaptado; Sara García, de Insomnio; Sergio Portales que forma parte de La Milker Band, The Funky Yankees y Huckleberry; Mauro Pedrero, entre otras bandas de Greenblues o The Funky Yankees; Víctor Aliste, integrante de Insomnio, Inadaptado o Remembering The Doors; y Héctor Martín, miembro de Insomnio así como de Inadaptado, Remembering The Doors. Además, como nexo de unión entre las canciones cuentan con Lourdes Cabellos como narradora, para contar la bonita historia que hay detrás de la música.