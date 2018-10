Las obras de iluminación del Duero acaban en cuatro meses

Las obras de renovación de alumbrado exterior en las márgenes del río Duero concluirán en cuatro meses, tras iniciarse esta semana para acometer la renovación integral del actual alumbrado y su sustitución por un sistema de leds que reducirán entre un 85% y el 87% el consumo energético y de emisiones de CO2 a la atmósfera. La inversión total será de 155.685,70 euros, sobre un presupuesto de licitación de 250.000 euros, lo que supone una baja del 38 % sobre el tipo, con un ahorro para las arcas municipales de 94.314,43 euros, según ha informado el Äyuntamiento de Zamora.

Las obras se desarrollarán en cuatro zonas, en la primera de ellas, que actualmente carece de iluminación, se procederá a la instalación de balizas para la iluminación rasante del paseo en la margen derecha del río Duero en el tramo comprendido entre Olivares y el Puente Piedra. En la segunda, en la que el alumbrado existente apenas funciona o funciona deficientemente, se procederá a la renovación de todo el alumbrado a led mediante la instalación en toda la longitud del paseo de columnas de 4 m de poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio en la margen derecha en el tramo comprendido entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro.

La tercera sería en la margen izquierda entre el Puente de Piedra y el Puente de los Poetas. En este tramo en el que la mayor parte de la iluminación no funciona, se incluye la instalación de nuevo cableado para restablecer los circuitos de alumbrado y la sustitución de los apliques existentes por led. Y por último, en la cuarta se procederá a la renovación a led del alumbrado exterior de la margen derecha del río en el tramo que va desde el acceso al Centro de Piraguismo hasta el Puente de los Tres Árboles.



El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Urbanismo, Medioambiente y Obras, Romualdo Fernández, han visitado hoy las obras junto con el concejal de Ciudadanos, Francisco Requejo, y la concejala no adscrita, María Cruz Lucas, ya que este proyecto forma parte de los acuerdos del equipo de Gobierno IU-PSOE con el grupo de Ciudadanos y con la concejala no adscrita, previo a la aprobación de los Presupuestos y se incluye entre los proyectos de inversiones sostenibles que realiza el Ayuntamiento con cargo al remanente presupuestario.