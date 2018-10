La Junta tiene sin ejecutar el 70% de la inversión en restauraciones en Zamora

El Monasterio de San Martín de Castañeda, pendiente de una inversión de 210.000 euros que no se ha ejecutado

Araceli Saavedra

El procurador socialista por Zamora José Ignacio Martín Benito ha denunciado públicamente que el 70% de la inversión prevista por la Consejería de Cultura para la provincia este año se encuentra sin ejecutar a poco más de dos meses vista del cierre del ejercicio 2018.

Las inversiones previstas en el presupuesto de este año ascienden a 1,1 millones de euros, de los cuales sólo se han invertido 39.000 en la portada del Convento del Sancti Spiritu de Toro y 95.000 en el Centro de Interpretación de la Semana Santa de Bercianos de Aliste.

Sin embargo el grueso de las realizaciones está sin tocar. No se ha hecho nada en la restauración de las cubiertas del monasterio de San Martín de Castañeda, que contaban con una partida de 210.000 euros. Tampoco en la iglesia de Grijalba de Vidriales, con un artesonado mudéjar, para la que hay cien mil euros, la restauración de la Torre de Santo Tomás de Villanueva del Campo, que está en muy mal estado, que tiene 80.000 euros pero no se ha ejecutado nada; la armadura y retablo de la iglesia de San Salvador de Morales de Toro, con 120.000 euros sin tocar; las pinturas murales de Muga de Sayago y Muga de Alba, respectivamente dotadas con 80.000 y 49.538 euros o la arquitectura y tablas del retablo mayor de la iglesia de Revellinos, con 80.000 euros con los cuales no se ha hecho tampoco nada.

En las ruinas del convento de San Román del Valle se empezó a actuar la pasada semana (la obra tiene un presupuesto de cien mil euros), en el Convento del Sancti Spiritu está pendiente la actuación en la cubierta (de los cien mil euros previstos se han gastado 39.000 en la portada) y el Bercianos se han invertido 95.000 euros en el Centro de la Semana Santa pero falta la actuación en el entorno de la iglesia hasta completar los 160.000 euros presupuestados.