El concurso de traslados provoca déficit de efectivos en Oncología o Pediatría

Mientras Atención Primaria continúa con el sempiterno problema de falta de médicos, el concurso de traslados convocado por Sacyl ha propiciado la marcha de facultativos que provoca un déficit de profesionales en algunos servicios, que se suman a los ya de por si deficitarios, como Traumatología, que lleva años funcionando con una plantilla que está muy por debajo de la oficial. Se supone que a partir del 15 de noviembre, cuando salgan las plazas que han quedado vacantes en el concurso de traslados para su cobertura por interinos, se solucionará en parte el problema, ya que propiciará la llegada de nuevos profesionales a Zamora. Vendrían bien por ejemplo en Oncología, donde había seis médicos, se han ido dos y quedan cuatro. O en Pediatría donde ocurre otro tanto, debido a la marcha de dos facultativos. El problema es que ambas especialidades tienen un déficit de efectivos general, por lo que podría no ser fácil encontrar recambios a los que se han ido, sobre todo si aquellos médicos a los que desplaza el compañero que llega trasladado consiguen otro contrato en el mismo centro y pueden seguir allí. En cualquier caso hasta que no transcurra un periodo de tiempo prudencial no se podrá saber si el concurso de traslados, algo normal y necesario para cualquier categoría profesional, no deja en peor situación aún a la no demasiado boyante plantilla de personal médico de Zamora. La misma dificultad existe para cubrir bajas de pediatras, como ocurrió en Toro o está sucediendo con una profesional de Puerta Nueva, en Zamora.

Tampoco son todo malas noticias. Según un informe difundido por la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, Mercedes Garrido, Zamora y Valladolid son las únicas provincias donde todos los puestos de pediatra están ocupados por estos especialistas y no otro tipo de médicos. Garrido advierte que hace falta recambio, porque la mitad de los pediatras de la región se jubilarán en 15 años, y se queja del abuso que en Castilla y León se ha hecho de la figura de los pediatras de área.