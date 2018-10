En busca de soluciones a un problema que "puede ir a peor"

Las políticas de jubilación obligatoria de médicos a los 65 años, la llegada de un alto porcentaje de facultativos a la edad de retiro, la marcha, años atrás, de efectivos al extranjero, o la falta de plazas de formación MIR para la mitad de los médicos que acaban la carrera son factores que explican la falta de médicos. Una situación que, advierte Silvia Ferrero "no tiene fácil solución y podría ir a peor". El gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora está bandeando el problema como puede, llamando a médicos de toda la provincia, y de fuera para cubrir las carencias, sobre todo en Sanabria, pero parece que para solucionar el problema harían falta medidas estructurales por parte de la Consejería, como primar las plazas de más difícil cobertura para hacerlas más atractivas. Porque tampoco puede asegurar que el problema no vaya a ir a peor. "Es un problema serio, porque no se puede hacer una inyección masiva de profesionales en el sistema. Habría quizá que reestructurar los mapas de asistencia y hacer contratos más atractivos". Hermenegildo Marcos cree que una de las medidas a tomar sería aumentar las plazas MIR sobre todo las de médicos de familia, y propiciar que facultativos que trabajan en Atención Primaria del medio rural pudieran ser tutores para formar a estos especialistas. "En las épocas de crisis no había dinero para contratar médicos. Ahora hay dinero para contratar, pero ya no hay médicos", explica Marcos.