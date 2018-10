El PP de Zamora reclama un "plan urgente ante el abandono de Villagodio"

La portavoz el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, ha solicitado en el día de hoy al equipo de gobierno un plan integral de actuaciones para Villagodio, tanto en infraestructuras como en mantenimiento del barrio.



Tras la visita al barrio de la portavoz en fechas recientes, ésta ha estimado que "Villagodio merece más y mejor atención por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Se ha anunciado en varias ocasiones un plan de alumbrado que todavía no se ha visto desarrollado y los vecinos de Villagodio se merecen el mismo trato que los de cualquier otro barrio".



Según San Damián, "es evidente que Guarido hace mucho tiempo que no visita el barrio, porque si lo hubiera hecho sería muy grave dejar que se mantuviera en el estado de abandono en el que se encuentra; no sólo en cuanto a mobiliario urbano, sino también en la necesidad de ampliación de contenedores de recogida selectiva, incremento de señalización viaria en el entorno, limpieza de aceras, desbroce y una inversión urgente en una pista deportiva que da pena".



Tal y como ha apuntado San Damián "la situación del barrio es manifiestamente mejorable y, dado que hay suficiente dinero, no entendemos cómo es posible que se desatienda de esta manera Villagodio".