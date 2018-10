El PP reclama al Gobierno celeridad en las obras de la autovía a la frontera

Dice el Partido Popular que, de seguir Mariano Rajoy, las obras de la autovía entre la Ronda Norte de Zamora y la frontera portuguesa estarían ya prácticamente en marcha. Así lo aseguraron ayer en Zamora José María Barrios, presidente del partido a nivel provincial, y Miguel Barrachina, diputado en el Congreso y portavoz del PP en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja. En la primera de una serie de comparecencias nacionales para pedir la puesta en marcha del Plan de Carreteras que anunció Rajoy antes de la moción de censura, los populares exigieron al Ejecutivo de Sánchez que avance en la tramitación de unas obras "necesarias para Zamora". A la cuestión de por qué no comenzó el Gobierno antes las obras de la A-11 se dio respuesta en los "problemas económicos que hubo en su día". La tardanza del Ejecutivo de Rajoy en iniciar los trabajos incluso propició que "algunos trámites" caducaran, aunque después "se dio un nuevo empujón a las obras".

Barrios y Barrachina aseguraron que los plazos que puso el Gobierno del PP en su última etapa llevaban al pasado mes de julio, cuando el estudio de impacto ambiental debía de estar listo. "Julio ha pasado, también agosto, septiembre y octubre está a punto de acabar y no sabemos nada", aseguró el diputado zamorano. "Las fechas que manejaba el Gobierno del PP ya no se podrán cumplir", añadió.

No ha habido muchas noticias al respecto de la tramitación de las obras. Las últimas informaciones datan de finales del mes de agosto, cuando la delegada del Gobierno aseguró que Fomento tiene previsto continuar con la redacción y posterior licitación de los proyectos. Se trata de los cuatro tramos compuestos por vial desde la capital zamorana a Ricobayo (17,2 kilómetros), Fonfría (20,2 kilómetros), Alcañices (17,8 kilómetros) y el límite luso (16,6 kilómetros). Virginia Barcones no dio plazos y las declaraciones de hace casi dos meses no sirven a los populares.

Desde el Partido Popular dan, incluso, plazos concretos. Barrios recuerda que en abril, durante el congreso sobre despoblación celebrado en el Ramos Carrión con la presencia del entonces presidente del Gobierno, "Rajoy indicó que regresaría pronto a Zamora para dar buenas noticias sobre la conexión de la ciudad con Portugal". Dice ahora el presidente de los populares de Zamora que el expresidente se refería a una visita en julio en la que iba a presentar los avances de las obras y a dar plazos concretos. Las estimaciones eran sacar a licitación los trabajos este mismo año y que las máquinas empezaran a trabajar durante el próximo ejercicio, unas fechas ahora inasumibles para los populares.

Barrachina aseguró que las obras de conexión por autovía entre Zamora y Portugal "forman parte de un plan europeo" del que España puede beneficiarse para "abaratar" los trabajos. "Los requisitos son tres y Zamora los cumple. Primero, que la carretera forme parte de la Red Europea de Transporte. Segundo, que se trate de una actuación transfronteriza y, por último, que solucione cuellos de botella".

Los populares aseguran que su ambición es que los planes de carreteras diseñados por el anterior Ejecutivo no caigan en el olvido con el Gobierno de Sánchez. "Que Pedro Sánchez venga a Zamora y que anuncie las obras, aunque al final se vayan a realizar durante otra legislatura. Si no quiere reconocer que la iniciativa nace del Gobierno de Rajoy, que no lo haga, pero que venga y deje de frenar iniciativas buenas que puedan vincularse a la anterior etapa, porque esto se traduce en una pérdida de empleo y de oportunidades", añadieron las mismas fuentes.