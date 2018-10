El pueblo español de la carrera del queso

Solo llevan cuatro ediciones, pero Torres del Carrizal ya se ha ganado a pulso el sobrenombre del pueblo español de la carrera del queso. En 2015, el Ayuntamiento del pueblo y la quesería local Laurus decidieron importar la centenaria carrera del queso de Inglaterra a este pequeño municipio zamorano de Tierra del Pan. Cambiaron el verde de la colina de Cooper por el amarillo del Teso de la Mora. El barro por los abrojos. Y lograron colocar en el mapa a esta pequeña localidad cuyo Ayuntamiento ha sido reconocido como mejor Entidad Local comprometida con el desarrollo rural en la décima edición de los premios Tierras de Zamora que cada año concede la Diputación de Zamora.

Su apuesta por la creación de empleo y su compromiso con la fijación de población en el medio rural han sido dos de los argumentos valorados por los miembros del jurado de la institución provincial durante su deliberación. Para Aurelio Iglesias Moreno, alcalde del municipio desde 2015, el premio supone un "orgullo" y una "satisfacción". "No sabía ni que estábamos nominados, me llamaron de la Diputación y fue la presidenta quien me dio la noticia del premio. Como alcalde es una satisfacción y como vecino un orgullo porque además no nos lo esperábamos", confiesa.

Desde que resultara electo en los últimos comicios, asegura que el cambio en el pueblo ha sido notable. "La gente está más enchufada, hacemos mejores fiestas, estamos arreglando calles, hemos hecho bastantes proyectos y otros están pendientes de ejecutar", cita en alusión a la futura instalación de una nueva báscula municipal de 65 toneladas, la renovación de la red de abastecimiento o los planes de pavimentación.

Apenas son 432 habitantes, como reconoce el regidor popular tampoco son ajenos a la sangría demográfica, "pero somos una población relativamente joven, se están construyendo siete casas nuevas y hay cuatro niños más en el colegio", apunta. Además, lejos de ir cuesta arriba, su economía también va rodada, como el queso. En el término municipal se asientan 57 empresas, 31 de ellas explotaciones ganaderas y casi el 80% de ellas en manos de jóvenes, precisa el alcalde. "Es gente que ha querido quedarse aquí, donde antes había explotaciones familiares ahora hay cooperativas en las que se aumenta de forma considerable el número de cabezas de ganado". Hay de todo. Vacuno, porcino, cunícola y sobre todo, ovino. De hecho, Torres también es considerado como el pueblo con más ovejas de la provincia, de ahí también su fama quesera.

La construcción de una residencia, la venta de terrenos de titularidad municipal o la edificación de un bloque de viviendas de protección oficial son otros de los proyectos en el horizonte para seguir revitalizando un pueblo que ya de por sí cuenta con médico, farmacia, banco, museo, casa rural, tienda de ultramarinos, bares, restaurantes o piscinas, entre otros servicios. "Queremos que la gente joven tenga la oportunidad de no irse y desde el Ayuntamiento intentamos dar facilidades para que se quede".

La cercanía con Zamora, apenas a 12 kilómetros de la ciudad, y la necesidad de mano de obra son otros dos de los atractivos de un pueblo con "bastante futuro", en palabras de Aurelio Iglesias. "Agradezco a la Diputación, a su presidenta y a todos los miembros del jurado por reconocer la labor que están haciendo tanto el pueblo como el Ayuntamiento. Tenemos la ventaja de vivir en el medio rural y estar diez minutos de la capital".

Aurelio recibirá el premio a la Entidad Local comprometida con el desarrollo rural durante la gala de entrega de los galardones Tierras de Zamora que tendrá lugar el próximo sábado 6 de octubre en el pabellón polideportivo de Corrales del Vino. El acto, presentado por el periodista Sergio Martín Herrera, será abierto al público hasta completar aforo.