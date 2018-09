La directora de Comercio: "Hay tiendas en la región que ya cobran por probarse ropa"

La directora general de Comercio de la Junta de Castilla y León, Irene Núñez aseguró durante su última visita a Zamora que "hay tiendas en otros países y en la propia comunidad que ya han adoptado la decisión de cobrar por probarse (la ropa)", si bien explicó que no hubo ninguna propuesta en este sentido por parte de la Junta de Castilla y León en la reunión de la conferencia sectorial que reunía en Madrid a las distintas comunidades autónomas con el Ministerio hace algunas fechas, sino sólo una mención en el contexto de una exposición sobre la situación del comercio en la región.

En esa reunión, explica Núñez, "cuando toca el turno a Castilla y León comentamos cómo es el tejido comercial de la comunidad, las dificultades que está atravesando, lo difícil que nos está resultando adoptar medidas para intentar contrarrestar lo que ahora viene siendo "e-comerce" y el comercio "online" y se pone el ejemplo de que hay países y tiendas en la propia comunidad que ya han adoptado la decisión de cobrar por probarse, y hay un movimiento en este sentido. Lo pusimos como un ejemplo como puede ser cualquier otro. Evidentemente eso requiere un desarrollo más allá y evidentemente no es cobrar por probarse, sino cobrar por una atención personalizada. Probablemente esas tiendas que ya lo hacen o puedan llegar a hacerlo se enfocan a lo que puede ser un "personal shopper" o un servicio de este tipo". La directora general de Comercio asegura que "en ningún caso fue una propuesta o un punto que se dejara sobre la mesa para futuras reuniones sino un ejemplo de ver cómo podemos reforzar el comercio de proximidad. Hay que poner en valor el servicio personal y la atención personalizada que te presta una persona que es diferente a comprar tu solo por Internet, donde lo que recibes puede que no te guste, no te has probado o no era como esperabas, porque al final compras en base a unas imágenes".

Irene Núñez indicó que "yo ciertamente no le doy la importancia que se le ha dado en los medios de comunicación y me quedo más con la anécdota, ese remover las conciencias de los vecinos y los consumidores para que tengamos un poco más en cuenta al comercio de proximidad y pongamos en valor a las pequeñas tiendas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos".