"Conectamos con la memoria sentimiental que genera la música"

El comunicador Manuel Alfonso Díaz Bonilla, conocido como Tete Bonilla, es uno de los músicos que se subirá esta noche (a las 20.30 horas) al escenario del Teatro Ramos Carrión con el espectáculo musical con la formación asturiana The Forrest Band.

-¿Cómo nace el grupo que debuta hoy en Zamora?

-Se trata de un proyecto que nace de la mano de mano de Béznar Arias, un promotor que se encargó de ir reuniendo a los integrantes del grupo. Desde mi punto de vista, la aportación fundamental es la de Miguel Herrero, nuestro batería que también canta y que es nuestro director musical y que se encargó de unir todos los engranajes. Es un proyecto que comenzó hace un año. En el arranque fuimos ocho y luego subimos a nueve músicos que tocamos en directo.

-Apuestan por una formación grande cuando se tiende a conciertos en acústico para abaratar costes. Eso ir un poco contracorriente.

-Sí, pero no había otra posibilidad de afrontar este proyecto que cuenta con apoyo audiovisual y casi 30 canciones de estilos muy diferentes, lo que precisa de multinstrumentistas, que atesoran una trayectoria tanto en directo como en grabaciones. De los nueve compañeros cinco cantamos, lo que es un plus. Para poder desarrollar distintos estilos precisamos de voces muy diversas. El hecho de que haya cinco solistas además de hacer coros es muy enriquecedor.

-¿Qué es lo que les define?

-Yo creo que la identificación con el repertorio de la película "Forrest Gump". Nos centramos en 30 canciones de la cinta. Cuando el director del filme Robert Zemeckis se planteó el trabajo, le encargó la banda sonora a un especialista con la indicación de que solo sea música americana. En las más de 40 canciones que incluye la banda sonora, no hay ningún intérprete o grupo que no sea americano pese a que abarca tres décadas de música americana. Pasamos por una selección de temas de Elvis Presley, Aretha Franklin, Bob Dylan, Jackson Browne, The Doors, Jimi Hendrix o incluso The Mamas & The Papas, entre otras, con alguna sorpresa que descubrirá el público.

-Quien vaya hoy al teatro...

-Asistirá a un espectáculo emocionante porque se encontrará con la interpretación en directo de canciones que han marcado su vida. Son temas de estilos muy distintos y que conocen porque han sido grandes éxitos en todo el mundo. Para los más jóvenes la emoción puede residir en descubrir que algunas de las canciones que otras formaciones versionaron ya habían sido cantadas hace muchas décadas. Conectamos con la memoria sentimental que la música acarrea. Los audiovisuales además acompañan la misma trayectoria.

-Concrétenos.

-Los hechos que marcaron esas décadas, como el racismo, el movimiento hippie, la aparición de la música folk... Por bloques de canciones vamos proyectando pequeños "documentales" de un par de minutos de duración en los que se explica ciertos momentos que se vivieron cuando sonaban esas canciones. Es una manera de contextualizar el momento musical. Con este espectáculo queremos, sobre todo, que el público se lo pase bien.

- "The Forrest Rock Band" ¿qué vida tiene previsto desarrollar?

-El espectáculo lo empezamos a probar en Asturias y lugares cercanos. Tras la actuación en Zamora estaremos en Sevilla, en León, en Burgos y luego nuevamente en Asturias. Entre marzo y junio esperamos muchas más actuaciones. No podemos hacer más directos porque todos tenemos una vida laboral a mayores. Somos muchos a movernos y tenemos claro que queremos que sean siempre actuaciones en teatros, en recintos cerrados por las proyecciones.

-Usted es uno los clásicos de la escena asturiana y el músico más veterano del grupo. ¿Qué supone para usted este nuevo proyecto?

-Es el retomar el pulso después de haberlo dejado durante un tiempo y sobre todo, al ser el mayor, el hecho de que muchas de las canciones que tocaron sí marcaron mi propia banda sonora cuando salieron. La música es parte indisoluble de mi ser (risas). Puede parecer pura filosofía, pero es así.