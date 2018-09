Cipriano García llama a los políticos a colaborar "de verdad" con Zamora 10

El director general de Caja Rural de Zamora llamó a los políticos a "colaborar de verdad" con la iniciativa de desarrollo provincial Zamora 10 que han sacado adelante de manera altruista más de 200 empresarios y profesionales con el fin de lograr el desarrollo económico y social. Como es habitual en los últimos años, el máximo ejecutivo de la caja zamorana dedicó parte del discurso de la entrega de los "Premios de Zamora" que cada año concede la Fundación Caja Rural a reivindicar la "unión por una causa común, el presente y futuro de esta tierra".

"¿Estamos todos unidos ante la responsabilidad del momento, sin banderas ni colores, sin egos ni complejos, por reactivar a una Zamora que se nos debilita año tras año?", espetó Cipriano García para a continuación dirigirse a los representantes de los partidos políticos zamoranos con un ruego: "La sociedad zamorana tiene ilusión por mejorar, quiere colaborar con ustedes sin medallas ni protagonismos, solo por el bien común. Zamora 10 ha sido y es esa esperanza participativa que debería servirnos para estar unidos y esforzarnos todos por mejorar este valioso proyecto que es Zamora. No lo desaprovechen, tengan la altura que les reconocemos y lideren todo ese caudal de oportunidades que unos cientos de zamoranos, que representan a miles, ponen a su servicio. A quienes queremos agradecer y felicitar porque conseguir esa unión y esfuerzo con un objetivo tan noble no es fácil ni habitual".

Habló claro, pues, el director general, para quien "seguro, todos somos copartícipes de esta situación, sin culpables. Por ello, entre todos debemos colaborar para mejorarla. Ustedes, por su responsabilidad política y colectiva y cada uno de nosotros por los intereses particulares que dependiendo de su resultado pueden generar lo más urgente y necesario para Zamora: puestos de trabajo y con ello bienestar y riqueza".

Tras el "repaso", Cipriano García agradeció también las aportaciones económicas a las que se han comprometido Ayutamiento y Diputación y la predisposición de Junta y Subdelegación del Gobierno. "Señoras y señores, Zamora lo necesita. Ya no tenemos que hablar demás informes y estadísticas que conocemos todos. Ya no tenemos que hablar de la realidad de la despoblación y de la imagen triste de nuestras plazas y calles. Ahora ha llegado el momento de hacer, de construir, de moverse, de activarse, de poner en marcha, en definitiva, de cambiar y crecer. Caja Rural sigue apuntándose a ese cambio necesario, a trabajar con todos por ese gran reto de mejora. A trabajar con todos por ese gran reto de mejora. A destinar las energías y recursos que estén a nuestro alcance por el bien común de todos". Y reiteró: "En ese equipo no sobra nadie. Este ha sido el fundamento y pretensión de Zamora 10: conseguir la unidad para todos juntos trabajar en la mejora de esta provincia. El partido no ha terminado y tenemos en enorme reto de dejar a nuestros hijos una tierra, Zamora, a la misma altura que nuestros padres nos cedieron. (...) Si apartamos nuestras diferencias podremos decir con orgullo a nuestros hijos que un día sí lo intentamos".