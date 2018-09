"Al público hay que ofrecerle propuestas que le sorprendan y cautiven"

El intérprete Pablo Puyol, que saltó a la fama con la serie "Un paso adelante", encabeza el elenco de la obra "Muerte en el Nilo" que se representa mañana viernes en el Teatro Ramos Carrión.

-¿Cómo se une al proyecto de "Muerte en el Nilo" dirigido por Víctor Conde con quien anteriormente trabajó en "Crimen perfecto"?

-En aquella obra trabajé con Jorge Sanz, María Castro y Elena Furiase. Fue un montaje muy bonito y me gustó mucho trabajar a las órdenes de Víctor Conde. Es un hombre que tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere hacer, algo que este mundo se agradece mucho. Cuando me llamaron para el proyecto, no lo dudé. La verdad es que estoy muy satisfecho porque es una función muy interesante, pues la propuesta escénica y dramatúrgica son muy elegantes y sencillas. En otro día cuando estrenamos en Granada la respuesta del público fue fabulosa, pues estuvo en pie en las tres funciones que hicimos, lo que como actor te convence más del valor de la obra.

-¿Qué detalles nos puede adelantar sobre la puesta en escena?

-El director ha contado con la coreógrafa Amalia Galeote que ha preparado para todo el show una clave de movimiento que conecta con cada escena y con el estado de ánimo de cada personaje. El movimiento va ligado a algo que sucede en el escenario y genera una sensación de ver algo especial. También ayuda mucho a la dramaturgia del texto y a los actos nos ayuda a hora de defender a los personajes.

-La música ¿qué papel juega?

-Es vital. Hay música en directo a cargo de un pianista que también es actor de la función, Dídac Flores y una cantante, Laura Moncada, que también tiene su personaje dentro de la función. Ellos van ambientado cada momento de la función y nos logran trasladar a esa época en un espectáculo moderno para que el público actual lo disfrute.

-Sobre el escenario estarán diez actores, algo raro, salvo en los musicales, en los tiempos actuales.

-Así es. Se trata de una puesta en escena arriesgada por parte de producción. Somos muchos actores cuando actualmente abundan las obras con tres o cuatro actores como mucho. Es de agradecer el esfuerzo porque el elenco es brutal. Comparto escenario con Adriana Torrebejano, Fernando Vaquero, Ana Rujas, Ana Escribano, Miquel García Borda, Sergio Blanco, Lorena Orte, Paula Moncada y Dídac Flores. Con varios de ellos ya había trabajado previamente, lo que facilitó mi integración en el proyecto porque entré cuando los ensayos estaban avanzados. Inicialmente iba a hacer el papel Jorge Sanz, pero estaba desbordado de trabajo. Entré a dos semanas del estreno cuando interpreto al detective, un papel con mucho texto y con mucha actividad. Me lancé a tumba abierta y me he guiado por las explicaciones del director.

-"Muerte en el Nilo" es una adaptación de una novela de Agatha Christie.

-La autora es una garantía de un texto interesante. Se trata de una revisión realizada por Víctor Conde que ha conseguido una propuesta dramatúrgicamente muy interesante. Ha dado una mayor importancia a los actores y a la carga dramática de cada uno de los personajes. En el estreno en Granada la respuesta del público ha sido brutal porque el montaje es mucho más de lo que se esperaba.

-¿El público actual precisa de espectáculos que le sorprendan?

-El público cada vez es más entendido y es necesario sorprenderle. Al público hay que darle propuestas que les cautiven y en este caso se consigue porque es un montaje muy sobrio a nivel de escenografía y los actores construidos y deconstruimos el decorado, somos todo. Se le da mucha importancia a los personajes, la palabra y al drama.

-¿"Crimen perfecto" también fue un montaje a partir de una novela negra ¿le gusta este tipo de propuesta en el teatro?

-A mí sí. Es un tipo de obra que atrae mucho al público. Todos tenemos un pequeño detective dentro. Es un montaje que conecta con el espectador más joven.

-¿Está obra la compagina con algo más?

-Por delante tenemos muchas actuaciones antes del estreno de la obra el próximo año en Madrid. Además, tengo pendiente tres actuaciones el próximo mes de noviembre de "El Intercambio", una obra que hice con anterioridad, y estoy pendiente de un nuevo proyecto en televisión.

-Alude a televisión. Ahora está metido de lleno en teatro y ha hecho bastante musical. ¿En qué genero se encuentra más cómodo?

-En el teatro es donde más cómodo me encuentro y creo que es donde mejor desarrollo las cualidades que tengo. Por otro lado, me gusta trabajar mucho en televisión porque se trabaja a un ritmo muy rápido y cada jornada encaras tareas distintas.