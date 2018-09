San Damián acusa a Guarido de preocuparse por Gaza "solo cuando vio en riesgo la Alcaldía"

Clara San Damián acusó este lunes a Francisco Guarido de preocuparse por la marcha de Leche Gaza "solo cuando vio en riesgo su puesto en la Alcaldía". La portavoz del grupo popular respondió este lunes al responsable municipal, que el día anterior había anunciado en su cuenta de Facebook la continuidad de la central lechera en la capital y, de paso, había aprovechado para cargar contra la también senadora: "No le importó el tema en el 2016, porque no se enteró, ni en el 2017, cuando no tenía ni idea. Le ha empezado a interesar en julio del 2018, cuando le ha visto las orejas al lobo", insistió la lideresa del PP.

En ese sentido, San Damián, que aprovechó una rueda de prensa en la sede popular para dar su opinión sobre los hechos, recordó la presión ejercida por su grupo y por los ciudadanos al hilo de este asunto y señaló que "nadie le iba a perdonar" a Guarido que se fuera de Zamora "la empresa más emblemática" de la capital.

Así las cosas, a juicio de San Damián, la presión y el riesgo fueron lo que espoleó a Guarido: "Desde el Partido Popular siempre estuvimos del lado del Ayuntamiento y creímos fundamental que nos juntáramos todos para buscar soluciones", advirtió la portavoz del grupo popular, que pasó entonces al ataque y a hablar también en clave electoral.

Desde esta perspectiva, la lideresa del PP incidió en que "quedan ocho meses para las elecciones" y remarcó que nota a Guarido "nervioso" ante la perspectiva de enfrentarse a la formación que ella representa: "Seguiremos presionando para que haga algo, porque en tres años no ha ido más allá de la gestión ordinaria y quedan muchos asuntos por delante si quiere enfrentarse a las elecciones con dignidad", apuntó San Damián, que también deseó "la mejor solución para Gaza y para sus trabajadores".

Por otro lado, su compañera en el grupo popular, Belén Sánchez, presentó las aportaciones de la formación al III Plan Municipal de Igualdad, que se encuentra actualmente en proceso de redacción. La concejala enumeró una batería de medidas relacionadas con el empleo, la maternidad, la violencia de género, la conciliación o la educación y aclaró que se trata de propuestas "constructivas" y destinadas a completar un proyecto que debe ser "transversal" y "prioritario" para todos los grupos políticos.