La familia, unida

De nuevo, miles de kilómetros les alejan, pero lo que les une es más fuerte que la distancia que les separa. Diez argentinos y cuatro cubanos vuelven a sus países de origen tras conocer durante quince días a sus familiares de Zamora, la tierra natal de sus antepasados. Una experiencia "única" e "inolvidable" enmarcada en una nueva edición de los programas Añoranza y Raíces promovidos por la Diputación Provincial.

Para Rosario, nieta de Francisco Sánchez Tamame, uno de los impulsores de la Casa de Zamora en La Habana, el viaje le ha parecido un "sueño". Desde pequeña se había empapado de la cultura española gracias a los vídeos grabados por su abuelo en Alfaraz de Sayago. "He estado siempre escuchando hablar de España y he visto sus costumbres a través de las películas que él tomó, hasta mi abuela en las fiestas en casa se ponía a bailar con los estilos de aquí". Por eso, a sus 66 años, decidió embarcar en el avión rumbo a Zamora. Entre otros familiares, durante estas dos semanas, Rosario ha logrado conocer a Carmen, la sobrina de su abuelo. "Tiene 86 años, se presentó en el hotel con su bastón y me abrazó con un cariño tremendo", cuenta entusiasmada.

En Alfaraz no localizó a ningún pariente aunque en el Ayuntamiento de la localidad sayaguesa le facilitaron una copia de la partida de nacimiento de su abuelo. "Retraté el libro, buscamos la dirección pero no apareció ningún indicio de la casa donde él vivió", lamenta. Para ella, Francisco Sánchez Tamame fue un hombre "muy admirado" gracias a su personalidad. "Fue un ejemplo para todo. Nos enseñó a querer España y a formar una familia porque para él la familia era lo más grande, nos enseñó que no se podía olvidar a sus padres. Nos enseñó una serie de valores que trascendieron".

Por teléfono, Rosario no para de agradecer el cariño recibido incluso por los familiares de los otros participantes de la iniciativa. "Ha sido muy bonito todo, una experiencia fantástica, este viaje me ha parecido un sueño, la verdad que sí. Geográficamente no habrá mucha semejanza entre Cuba y Zamora pero en la cuestión humana, sí. Una lo nota, lo tenemos en la sangre", asegura emocionada.

Para Maxi, un joven bonaerense de 26 años, la aventura le ha servido para completar su árbol genealógico. "La experiencia estuvo muy buena, te reciban sin conocerte y de pronto descubres que tienes una familia más que te abre los brazos, que te atiende y que te trata de diez puntos", expresa ilusionado. "En Argentina yo solo tengo a mis padres y a mi tío (hermano de mi papá). Estoy acostumbrado a tener un tío, primos y nada más. Y de pronto descubro acá en El Poyo que mi abuela tiene cuatro hermanos que aún viven y cada uno tiene sus hijos, de pronto conocí a un montón de primos", relata.

En la misma línea, Ramiro, de 21 años y procedente de Mar del Plata, asegura que la experiencia fue "única": "Lo más lindo del viaje fue la primera semana que estuvimos en Zamora, nos atendieron más que bien en el hotel, siempre se preocupaban de que tuviéramos todo lo que necesitábamos". Acompañado de su abuelo y su hermano Franco, Ramiro se desplazó hasta El Perdigón para ahondar en sus vínculos familiares con el velocista Frutos Feo. "El primer día que fuimos con todo el grupo solo estuvimos media hora pero al día siguiente fuimos por nuestra cuenta. Vimos la iglesia, las bodegas? fue muy lindo poder compartir esto con mi hermano y mi abuelo, la verdad que tuvo un significado muy grande", confiesa.

Un abrazo especial

Pero, sin duda, el reencuentro más especial fue protagonizado por Antonio, quien abrazó por primera vez a su hermano, también llamado Antonio. En 1952, el padre de ambos, Manuel Llamas, emigró en barco hasta La Habana dejando a sus cuatro retoños en Bretocino y en la capital cubana comenzó una nueva vida en la que tuvo otros tres hijos. Bajo la lluvia, los dos 'Antonios' se fundieron en un gran abrazo propio de las familias unidas.