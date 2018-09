La penalización del Gobierno a viviendas vacías afectaría a 6.600 pisos en Zamora

El Gobierno ha anunciado su intención de movilizar el parque de viviendas vacías para sacarlas al mercado de alquiler. Una iniciativa todavía en pañales que podría suponer la penalización de aquellos propietarios que mantengan pisos deshabitados. En Zamora, el parque de viviendas sin ocupar se sitúa por encima de los 6.600 inmuebles, cuyos dueños se enfrentarían a un gravamen especial si la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez sale adelante. Y es que la expansión sin control del ladrillo y el estancamiento del mercado inmobiliario ha dejado tanto en la capital como en los grandes núcleos de la provincia una estampa de persianas bajadas que sitúan a Zamora como uno de los territorios con mayor parque de viviendas vacías de todo el país.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística son claros al respecto: Zamora mantiene un total de 6.675 viviendas desocupadas. El problema, no obstante, nace en la consideración de qué es un piso vacío y qué no lo es. Según el INE, en este espectro se encontrarían todos aquellos inmuebles que "sin ser vivienda principal (residencia habitual) ni secundaria (uso ocasional), están abandonadas o desocupadas de forma permanente, pero también las que están disponibles para venta o alquiler". Es decir, que entre esas más de 6.600 viviendas habría algunas que, en efecto, están deshabitadas y fuera del mercado, pero otras tantas que sí lo están, por lo que los propietarios no encajarían en ese modelo especulador que el Gobierno quiere ahora penalizar.

Lo cierto es que el problema de la vivienda vacía en Zamora se erige como una situación preocupante según el último informe de Urban Audit, un proyecto auspiciado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea al amparo de Eurostat que busca comparar los diferentes indicadores urbanos de los estados miembros. La iniciativa refleja sorprendentes conclusiones, aunque quizá la más sonrojante es que en Zamora dos de cada diez pisos están vacíos. Y no es baladí. Se han estudiado un total de 126 ciudades españolas y la capital se encuentra en el puesto número 15 de este ranking que capitanean urbes como Lugo, Ourense o León.