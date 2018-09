"He conseguido dos nominaciones en Cylnema con mi primer corto"

Una zamorana de 22 años, Leonor Segovia, ha sido nominada a los galardones de mejor directora y estudiante más destacada en un importante concurso de cortos regional, al que se ha presentado con su primera obra, realizada con los escasos medios de los que disponía y utilizando a sus abuelos como actores protagonistas.

-¿Como llegó a realizar el cortometraje?

-Hice mi trabajo de fin de grado de Bellas Artes por la rama de audiovisuales. Realicé un falso documental y luego lo he intentado distribuir para que llegarse a más gente. Encontré este festival de cortometrajes que se centraba sobre todo en cortos hechos en Castilla y León, y hemos tenido suerte y tengo dos nominaciones. Estoy muy contenta.

-¿Dónde estudió Bellas Artes?

-En la facultad de Salamanca.

-¿De qué trata su cortometraje?

-Es un falso documental que protagonizan mis abuelos. Trata sobre un matrimonio jubilado que vive en un pequeño pueblo de Castilla y de repente heredan una colección de arte contemporáneo muy importante. La trama se basa en la forma que tienen para gestionar esa situación.

-¿En que pueblo está ambientado?

-Aquí en la provincia, en Carbellino de Sayago.

- ¿Como se llama el festival al que se presentó?

-Cylnema en corto, de Televisión Castilla y León. He conseguido la nominación a mejor dirección y a mejor corto realizado por un estudiante. Y bueno, ahí está el premio del público todavía, se puede votar hasta el día 25 por lo que podría caer uno más. A ver si hay suerte.

- ¿Se puede ver el corto?

-Si, está colgado en la página web del propio festival, se puede buscar en Google como Cylnema en corto 2018. Es buscar el corto, que se titula "Colección Agustina" y ahí se puede votar.

- ¿Con qué medios ha trabajado?

-Con los justos. Además elegí el formato falso documental para que fuera más realista porque yo no tengo grandes medios y no quería algo superambicioso. Lo he hecho con una cámara réflex, un pequeño micrófono y unos focos prestados. Dura 20 minutos.

- ¿Como va a enfocar sus pasos profesionales?

-Que te reconozcan tus ideas y tu talento siempre te anima a seguir, siempre me ha interesado mucho el mundo audiovisual y el mundo cinematográfico, la televisión también, entonces me apetece mucho seguir formándome en esos campos. También en el campo del teatro y escénico siempre del lado de la dirección la escritura de guiones, un poco por ahí.

- ¿Y esta vía se puede hacer por aquí o es casi obligatorio irse a Madrid?

-Lo más adecuado es irse a Madrid, pero bueno, yo voy a esperar este año a andar un poco más hacer proyectos pequeñitos y luego irme a Madrid a probar suerte a ver qué tal.

- ¿En cine, televisión, Internet?

-Actualmente sobre todo lo que más éxito está teniendo y más dinero da es el campo de las webseries sobre todo por todas estas plataformas se series que están empezando ahora. Entonces creo que es por ahí por donde mejor se puede encontrar trabajo. El cine es mucho más bonito, pero más difícil. Son las series hechas para Internet. Hay medios con los que puedes producirlas tu sola, y a lo mejor te ve Netflix y te ficha.