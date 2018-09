"Vivo de ser jugador profesional de Fifa, pero sigo estudiando"

A sus 20 años, Jaime Álvarez, conocido con el alias de "Gravesen" en el mundo de los "eSports" es un jugador profesional de Fifa tetracampeón de España.

-¿Cómo empieza en este mundo?

-Por pasión. Empecé hace muchísimos años a jugar a vídeo juegos, porque me gustaba y en el momento en que das el paso a profesional, en mi caso, no fue con la idea de vivir de ello o ser campeón nacional. Simplemente me gusta la competición.

-¿Cómo funciona la competición?

-Hay en típico modelo de liga tradicional que dura seis meses, con un ganador final y hay torneos puntuales, desde dieciseisavos hasta la final, primero con una fase on line clasificatoria para elegir a los 32 participantes, y luego una segunda fase con las eliminatorias entre ellos. El ganador se lleva un premio económico y probablemente una plaza para un torneo mayor.

-Es cuatro veces campeón de España. ¿Su objetivo?

-Ser campeón del mundo. El último año no ha sido muy bueno y pretendo volver a lo que he sido a nivel nacional en los últimos años y seguir con mi carrera de ingeniería informática. No quiero dejar de lado los estudios, porque me aportan algo más que un título.

-¿Podría vivir de esto?

-Si ahora mismo se podría decir que vivo de ello, aunque no sea un sueldo para jubilarme. La edad también cuenta a nivel mental y físico.