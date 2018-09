Los "eSports" ofrecen un amplio nicho de empleo para los profesionales jóvenes

El mundo de los "eSports" (que se podrían traducir como deportes electrónicos) sufre actualmente un "déficit de profesionales" ante el crecimiento que está experimentando en los últimos años en España, lo que supone un nicho de empleo para distintos perfiles profesionales en los que cuenta la formación previa, pero no es imprescindible ninguna titulación formal. "Con un poco de pasión puedes trabajar en lo que quieras", apuntaron los ponentes de la mesa redonda celebrada ayer en el Teatro Ramos Carrión en el transcurso de la Feria de Empleo y Emprendimiento organizada por la Cámara de Comercio de Zamora a la que asistieron 350 jóvenes deseosos de labrarse un futuro laboral. "Yo contraté a una persona porque había alcanzado el nivel 60 en el "world of warcroft" (un juego de estrategia)", comentaba Fernando Piquer (Movistar Riders), participante en la mesa redonda junto a Ángel Quintana (Vodafone Giants), comentarista profesional de vídeo juegos, Jaime "Gravesen" Álvarez, jugador profesional de Fifa, Fernando Cardenete y Marcos Antón periodistas especializados y Ricardo Herrero (Riot Games Iberia).

La industria hunde sus raíces en los vídeo juegos, que en su vertiente electrónica permiten realizar competiciones entre jugadores. "Cuando empieza la competición crece el interés por todo lo que la rodea y se genera una industria del entretenimiento como son los deportes electrónicos". Los profesionales que intervienen en su creación abarcan un amplio abanico relacionado con creación de contenido escrito o audiovisual (realización y producción de eventos, guionistas), televisión, Internet y un largo etcétera. Son oportunidades profesionales que derivan del deporte electrónico, aparte de las personas que se dedican a competir.

Jenifer Carmona, titulada en audiovisuales en búsqueda de trabajo salía contenta de la jornada sobre los "eSports", un mundo hasta ayer desconocido para ella. "No sabía que hubiera tanto en España. Es importante saber que no solo están los jugadores, sino que hay una gran cantidad de profesionales en el entorno muy amplio. Puede ser que trabaje en esto en un futuro". Alejandro también salía interesado porque es una industria "de gran auge. Al ser un sector tan nuevo no saben lo que necesitan ni siquiera ellos, por lo que siempre puedes amoldarte a lo que hay. Es ponerle ganas y moverte un poco, aunque en Zamora es complicado. Aunque teóricamente en Zamora también se podría montar algo así".

Podría ser, ya que como indica Herrero el sector, aunque con centro importante en Madrid o Barcelona "está bastante descentralizado y zonas como Málaga, el norte o Canarias tienen también sus proyectos. Y en Zamora hipotéticamente podrían surgir también proyectos interesantes.

Los juegos de equipo y estrategia son en este momento los más atractivos, por ejemplo League Legends, el de más éxito actual.

No todo fue "eSports" en la Feria de Empleo y Emprendimiento, ya que hubo otro eje fundamental de la jornada, relacionado con las técnicas teatrales aplicadas a esta materia. Los expertos Robert Muro y Pedro Antonio García fueron los protagonistas de este apartado, con dos sesiones para aplicar las técnicas y habilidades comunicativas del teatro en el ámbito de la empresa.

Mientras esto sucedía en la sala central del Teatro Ramos Carrión, en las salas de exposiciones con acceso por el lateral del edificio se celebraban las sesiones de coaching y orientación y se distribuían los estands de empresas y entidades de la provincia más enfocados a recepcionar curriculums de cara a futuras posibilidades laborales directas.