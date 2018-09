Volver a empezar

Irene López Alonso

La violencia es una lacra que hoy por hoy continúa existiendo en nuestra sociedad. La asociación local AZAVI, ubicada en la calle Condes de Alba y Aliste número 11 en un local cedido por el ayuntamiento, se dedica a ayudar a las víctimas de todo tipo de violencia a recuperar sus vidas. Asisten casos de bullyng, de violencia en mayores y de género. Les ofrecen ayuda psicológica a través de las dos psicólogas de la asociación, Mila Rueda y Silvia Casaseca. Y un servicio jurídico.

ZAVI abrió sus puertas en 2014 y desde entonces los casos que les llegan no han parado de crecer, especialmente las afectadas por violencia de género. Da igual el nivel social o educativo, esta lacra se encuentra en todos los estratos de la sociedad. A través de talleres como los de formación, autoestima o trabajo ayudan a las víctimas a recuperar su vida, su amor propio, encontrar empleo e independencia económica. Y sobre todo intentan que no se sientan solas en todo el proceso.

Mila Rueda sostiene que muchas de las mujeres que sufren violencia no son conscientes de ello ya que "muchos comportamientos se normalizan". Muchas víctimas defienden a sus parejas diciendo que "nunca me ha puesto la mano encima" pero no las dejan ir a la peluquería, llevar cierta ropa o quedar con algunas amigas como dice Mila "antes de un tortazo existe un trasfondo de violencia psicológica que es el que tienen que entender para atreverse a denunciar".

El paso más difícil para muchas mujeres es el momento de la denuncia, como cuenta la asesora jurídica, María Jesús del Río "es importante que la víctima este informada de todas sus posibilidades legales, que esté asistida por un abogado desde el primer momento, ya que tiene derecho a asistencia jurídica gratuita. Y si es posible que cuente con el letrado antes de poner la denuncia ya que esta es vital para el desarrollo del proceso judicial". Hay que dejar el miedo y el pudor atrás para recuperar las riendas de la vida.

Todas las integrantes de la asociación coinciden en que el número de casos de violencia de género en adolescentes ha aumentado, cada vez atienden más en la capital. AZAVI en colaboración con la concejalía de juventud del ayuntamiento de Zamora realiza talleres de prevención del ciber acoso y de prevención de las relaciones tóxicas. Silvia Casaseca afirma que "en las relaciones tóxicas entre adolescentes se ejerce un control brutal; del móvil, de la ropa y de los amigos". Y el problema de esto es como dice Mila Rueda "es que ellos no lo consideran violencia, tienen los estereotipos normalizados y piensan que sí su pareja se comporta así es porque las quiere". Para intentar combatir estas situaciones, dan talleres donde informan, orientan y visibilizan sobre lo que es violencia. Este será el cuarto año que los impartan en los institutos de Zamora capital. Además los han realizado por la provincia, en Puebla de Sanabria, Benavente, Villalpando y Bermillo. Pero como cuenta Mila Rueda "es un problema educacional, es necesario que se incluya en el sistema educativo formación para prevenir la violencia para que los niños desde infantil sean formados en estas materias y a medida que se hagan mayores estén más concienciados".

La agrupación está dentro de la red de voluntarios, se instruyen en la asociación a través de talleres de formación. Participan en las distintas actividades y acompañan a las víctimas de violencia cuando es necesario, ya sea a un juicio o a los encuentros con los abogados. Además la asociación cuenta con un número amplío de colaboradores como Fundación La Caixa que financia talleres, Paz World, una nutricionista que se encarga de ayudar a las víctimas que sufren problemas alimenticios, peluquerías, fisioterapeutas, cerrajeros... y el banco de alimentos, para poder ayudar a las víctimas dependientes economicamente.

AZAVI cuenta con un taller de yoga impartido por una de las voluntarias que tiene muy buen funcionamiento. Además de cara al 25 de noviembre realizán talleres de defensa personal que según Silvia Casaseca "son muy bien recibidos'.

La asociación ha comenzado un proyecto junto a ESCAN por cual una víctima de violencia de género con sentencia condenatoria para su pareja y orden de alejamiento, dispondrá de un perro para sentirse segura y como protección. Es una iniciativa que ya ha comenzado en distintas regiones como Murcia. Zamora ya cuenta con una experiencia piloto que se está llevando a cabo a través de AZAVI.

Esta asociación surge de la necesidad que tenía la ciudad de un grupo de ayuda como este. De visibilizar la lacra de la violencia y de ofrecer una salida a las víctimas dando a entender que no hay que tener miedo ni pudor sino fuerza para recuperar sus vidas. La agrupación tiene como objetivo que las víctimas de violencia no se encuentren solas, ya que pueden contar con su asistencia desde el momento en que lo deseen. Ponen a disposición un email: azavi2014@gmail.com y un teléfono: 652090629, para que contacten con la asociación en cualquier momento.