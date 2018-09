"Cuando conocí a León Felipe en Buenos Aires, quedé prendado de su talento"

El veterano actor Héctor Alterio es el gran protagonista de los actos en homenaje a León Felipe, en el cincuentenario de su muerte, que comienzan hoy con un concierto de grupos zamoranos en la plaza de la Catedral (21.30 horas). A continuación, el artista hispano-argentino habla de su relación con Felipe Camino y de algunos de los momentos clave de su dilatada vida. El Teatro Principal ha puesto ya a la venta las entradas para el espectáculo músico-poético que protagoniza el próximo martes (20.30 horas).

„El próximo martes viene a Zamora para recitar "Como hace 3000 años?".

„Es una función que hago desde hace ya mucho tiempo junto con un guitarrista, José Luis Merlin, que acompaña y además ofrece solos, mientras yo recito a León Felipe. Lo conocí en Buenos Aires hace muchísimos años, porque él estaba exiliado en México. Quedé prendado de su talento y de su trabajo, pero fue pasando la vida y me dediqué más a mi actividad, la de actor y director de una compañía independiente en Argentina. Más adelante, me volví a encontrar con poesía y se me ocurrió grabar un par de poemas.

„¿Qué recuerdo guarda de su encuentro con él?

„El de una persona muy afable y atractiva, en el sentido de su verbo y manera de expresarse. El recuerdo es un poco vago, dese cuenta de que yo tenía 16 o 17 años.

„Dicen que Felipe Camino hablaba especialmente bien?

„Sí, pero nuestros encuentros eran cotidianos, de vernos por casualidad y presentarnos. Alcancé a ver uno de sus recitales, pero el tiempo hace su trabajo y distorsiona el recuerdo. De cualquier modo, tengo la imagen presente porque me reencontré con él aquí en España a través de sus versos.

„Su espectáculo, ¿es una forma de plasmar su admiración por León Felipe, de homenajearlo?

„Afortunadamente, se trata de un espectáculo que hacemos con cierta frecuencia y al que acude asiduamente el público. Por supuesto que es un homenaje, porque aquí se está tornando en poeta maldito. Yo digo León Felipe y no hay mucha gente que lo recite. No es lo mismo que decir García Lorca. No tiene esa dimensión, no sé si han preocupado en España suficientemente, así como en México tiene su monumento y lo veneran. Él se exilió de la guerra civil y allá se radicó. Aquí, aparte de la ignorancia que pueda generar su presencia, tiene un reducido núcleo de seguidores. Eso no quiere decir que sus versos y maravillosas metáforas no generen admiración cuando se escuchan.

„¿Qué valor fundamental destacaría de sus versos?

„La originalidad con la que encara sus versos y su lenguaje particular. La libertad absoluta y la precisión de sus poemas fueron lo que me llamó la atención, un aspecto que posibilita recrearme en su literatura. Cada vez que lo recito, tengo la impresión de hacerlo por primera vez.

„Hay un aspecto común entre ustedes dos. Sabe que Felipe Camino tuvo que huir de España en 1937, amenazado como usted lo sería más adelante?

„(Ríe) No lo he pensado yo, pasó así y a veces me da la sensación, cuando me preguntan, que le pasó a otro? Fue un grupo de ultraderecha en Argentina, en octubre de 1974. Llegué a España para un Festival de San Sebastián, con una película llamada "La Tregua", y estando aquí llegó una carta que la recibió una mujer, en la que decía que si no abandonaba el país en 48 horas, sería ejecutado.

„Usted hizo carrera en Argentina, pero en España encontró su segunda casa? o quizá la primera, ¿cómo ha sido la experiencia española?

„En cualquier situación límite, uno encuentra personas que revelan una espontaneidad y generosidad que hicieron que me enamorara del país y de su gente. Me encontré a gente en la profesión que no tenía historia conmigo „Gerardo Diego, Nuria Expert?„ que se identificaron con mi actitud, con mi situación. Incluso llegaron a pagarme el alquiler de la pensión donde estaba. Son cosas que uno las dice y suenan un poco superficiales, pero le aseguro que en su momento fueron muy impactantes.

„¿De qué película de las que rodó en España guarda un recuerdo más vivo, más especial?

„Una de las primeras, "Cría cuervos", de Saura. Y antes de esa, una dirigida por Jaime Chávarri, "A un dios desconocido", que nos reportó un premio importante. Aquello fue un empujón maravilloso que me generó un reconocimiento impresionante.

„Un reconocimiento que también le dio la Academia de Hollywood cuando una de sus películas ganó el Oscar?

„Premiada fue "La historia oficial" en 1985, pero nominadas fueron muchas más? Así nació una broma: "que me contraten, porque yo traigo suerte?".

„Eso debe de ser como tocar el cielo, ¿verdad?

„Así es. Fue realmente impresionante, en una función increíble con Norma Aleandro. Además, hizo posible dar a conocer una historia que pasaba en nuestro país, Argentina.

„Usted es muy conocido por su trayectoria como actor, pero también por ser el padre de dos actores. Supongo que estará orgulloso de ellos?

„Ernesto nació en 1970 y Malena en 1974, justo cuando pasaron estas cosas que le he contado. Los dos han elegido esta profesión, para mí es un placer cotidiano porque leo cosas de ellos, me cuentan, hablamos? Están encarando esto con seriedad, talento y suerte.

„¿Qué reflexión se le ocurre sobre el momento actual de la cultura?

„La cultura sufre los vaivenes de todas las circunstancias sociopolíticas en cualquier país. Estamos asistiendo a un cambio generacional, con personas que están empujando el cambio con un esfuerzo y un talento realmente importante. El público lo sabe.

„Sabe que León Felipe era zamorano y que esta tierra le brinda un homenaje en el cincuentenario de su muerte, en particular, con una importante exposición. Usted viene a redondear ese reconocimiento, junto con otras actividades. ¿Qué le parece?

„Eso me hace sentir muy orgulloso, me agrada muchísimo. Son siempre pocas las cosas que se hacen para valorar a este maravilloso poeta.