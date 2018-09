Dos asaltos en viviendas de San José Obrero causan alarma entre vecinos

El robo en dos pisos del barrio de San José Obrero, en la calle de la Salud, número 2B, al mediodía del martes ha provocado la alarma entre los vecinos, si bien en una de las viviendas los ladrones, tras reventar el bombín de la cerradura, no pudieron sustraer nada, seguramente, porque escucharon algún ruido que les impidió cumplir su objetivo. Los delincuentes, posiblemente llegados de fuera por el modus operandi utilizado, se llevaron una cantidad inferior a 200 euros de uno de los domicilios, según las denuncias cursadas en la Policía Nacional.

La propietaria del piso del que no se llevaron nada llegó a las 23.30 horas a la casa, por lo que la Comisaría de Zamora no pudo iniciar las diligencias y tomar huellas hasta ayer mismo por la mañana. Las primeras indagaciones apuntan a que los delincuentes habrían llegado de Madrid, Valladolid o Burgos, algunas provincias desde las que se trasladan los grupos organizados de delincuencia para perpetrar robos, ya que utilizaron un llave inglesa para romper los bombines de las cerraduras, sistema propio de estos comandos, que buscan dinero y joyas en las casas que asaltan. Se trata de los primeros robos que se producen en este barrio de la capital con estas características, en bloques de cinco alturas, por una banda organizada. De hecho, en San José Obrero, donde los robos son excepcionales, hacía tiempo que no se registraba ninguno.