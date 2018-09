Las reuniones sobre la ampliación de Gaza, "cerca de dar resultados"

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, apuntó ayer que la ampliación de la fábrica de Gaza en la carretera de Almaraz, encallada desde hace meses por la negativa a aprobar el proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (la zona se considera como inundable cada quinientos años), está experimentando "ligeros avances" en las últimas semanas. Según han confirmado tanto el propio Blanco como Francisco Guarido, alcalde de la ciudad, en las últimas fechas se han celebrado encuentros entre todas las partes implicadas que, al parecer, empiezan ya a dar sus frutos.

"Las reuniones son discretas y los avances también. No es un tema sencillo, pero puede haber posibilidades de éxito", apuntó el subdelegado del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación. "Se están haciendo bien las cosas y es posible que dentro de no mucho tengamos algún resultado", apuntó Blanco, aportando algo de optimismo a la ampliación de la fábrica de la central lechera.

En la misma línea se manifestó el alcalde de Zamora. "En este asunto el equipo de Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, reuniéndose con la parte más prioritaria", en clara referencia a Gaza, "para dar solución a los problemas que se plantean en la actualidad", en referencia a la ampliación de la fábrica de la carretera de Almaraz. "Cuando haya resultados se anunciarán, pero hay momentos en los que conviene no soltar la lengua y darle más a las neuronas", apuntó Guarido.

Preguntado por si Gaza había puesto oficialmente sobre la mesa su intención de abandonar la capital zamorana para establecerse en otra localidad de la provincia, Guarido aseguró "no tener noticias ni de una cosa ni de la contraria". El alcalde apuntó no obstante, sin dar mayores detalles, que "hay planteamientos positivos por parte de quien tiene responsabilidades" en lo que parece una alusión a la Confederación Hidrográfica del Duero. Guarido zanjó su intervención sobre este asunto asegurando que es Gaza quien "tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar". También habló Guarido sobre el mapa de zonas inundables de Zamora, que afecta a importantes zonas de la ciudad. El subdelegado apuntó en este sentido que "la ley del 2016 es la que dice qué se puede hacer y qué no en cada terreno".

Después de unas semanas en las que Gaza estuvo de actualidad informativa prácticamente a diario „siendo incluso argumento para la lucha partidista entre el equipo de Gobierno de Zamora y la oposición„ parece que la moderación se ha impuesto en las últimas jornadas. Todas las partes implicadas en la negociación se muestran mucho más prudentes a la hora de realizar declaraciones que hace solo unas semanas. Ayer Ayuntamiento y Subdelegación dejaron algunas pinceladas sin decir demasido mientras que la empresa no se posiciona públicamente al respecto.