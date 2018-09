"Debo pensar si denuncio a quienes me difamaron"

"En política, se está voluntariamente, para responder a la confianza que el vecino ha depositado en ti para solucionarle los problemas, no para generarlos". Manuel Ramos Pascual, alcalde del PSOE en Fariza desde hace 30 años, afirma seguir esa filosofía desde que su partido le captó en 1987 como candidato, la misma que le ha permitido demostrar ante el juez que nunca manipuló ningún voto, como le acusaba la oposición.

-Después de tres años de pena de banquillo, ¿se siente fuerte?

-¡Fuerte! No tengo por qué sentirme arrepentido de nada de lo que se ha hecho en el municipio. La razón, en este caso, está del lado de la gente que trabaja con coherencia, sentido común y mucha responsabilidad. Al final, el Juzgado ratifica eso, así que, fíjate, la fuerza que nos ha dado a los concejales, nos ha levantado la moral un montón.

-Fue absuelto junto a tres concejales de su equipo de Gobierno del delito electoral, de manipular votos. ¿cómo han sido estos años?

-Difíciles, complicados, de nervios, de inquietud porque afecta colateralmente a amigos, familiares...y eso duele, se aguanta porque tienes capacidad de resignación, de análisis, te das cuenta de que no hay razón para que esta gente actúe como actúa, pero, al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio.

-Han tenido que soportar el juicio social, ¿les llegaron a mirar de reojo en Fariza?

-Siempre hay un juicio paralelo, pero hemos tenido y sentido la confianza de la gente, nunca la perdimos, el respaldo es mayoritario, estaban convencidísimos de nuestra inocencia. Quienes valoran el trabajo como alcalde, como concejal, saben que nuestra manera de hacer se basa en el respeto a la gente y estaban deseando que saliera la sentencia para hacer ver a los que dudaban que estaban equivocados. A los denunciantes solo les han creído sus allegados.

-Acusa a la oposición de sembrar crispación y división, ¿se percibió en la convivencia?

-La oposición es experta en usar la mentira rocambolesca para judicializar la vida municipal, y ese modelo de hacer política ha llevado a enfrentamientos. Con el voto por correo han tenido que rectificar, igual que con la documentación presentada en el juzgado sobre irregularidades urbanísticas que no lo eran; o la denuncia de un reparto ilegal de pastos. Hoy están descalificados, intentan destruir, obstruir, poner dificultades, llevan años sin hacer aportaciones.

-Se intentó demostrar que Ramos había manipulado votos, que había habido caciqueo para conservar la Alcaldía.

-Han querido hacer ver eso a la sociedad, erosionar al alcalde y a los ediles diciendo que mantienen la Alcaldía por el caciquismo con los votos por correo o con los favores o con servicios que se prestan. Nada más lejos de la realidad, nunca ha habido ni organización ni predisposición para gestionar desde el Ayuntamiento el voto por correo y menos para recoger carnés de nadie para actuar en su nombre, sería una barbaridad. No puedo coger 25 votos y firmar por los ciudadanos que tienen ese derecho, es rotundamente falso, como demostraron las pruebas caligráficas, el perito.

-¿Han dañado su prestigio como alcalde y como persona?

-Acusar de manera indebida y con fragantes mentiras entra en el plano de la difamación, objetivo fundamental de esas personas. Yo jamás he podido mentir, la honestidad es para mí lo primero, como profesor, el respeto al niño y al padre es siempre lo primero. En mi vida política y personal también actúo así, no puedo llegar a un ayuntamiento y comportarme como un auténtico fariseo, digo esto, pero hago lo otro, no me lo permite mi ética. Si se presentarán a las próximas elecciones, el pueblo les tendría que castigar.

-Alardea de buena gestión.

-Es que la ha habido, puede haber algún pequeño error, inevitable, se acepta y se rectifica, pero querer echar por tierra todo lo que se ha hecho en estos años, la carretera, la residencia de ancianos, el albergue, con un Ayuntamiento saneado y en positivo, a pesar de haber devuelto las tasas de los pastos de 2016 y 2017 por orden judicial.

-¿Emprenderá acciones judiciales?

-No lo sé, cuando todo termine, si lo concluye como yo creo, me lo pensaré. Nadie pude darles un voto de confianza porque no se puede llegar a la vida municipal para beneficiarte tú, para adoptar medidas que solo te favorezcan a ti, no se puede permitir. Tienes que ser el primero en dar ejemplo como alcalde y concejal, renunciar a muchísimos derechos porque primero están los otros, después tú.

-¿La causa judicial ha deteriorado en su imagen política?

-Me ha generado inquietud por el partido al que represento, no por mí, que soy un engranaje más de él. Afecta muy mucho que los compañeros puedan mirarte de reojo y pensar "y este, parece de una manera y resulta que es de otra". Pero, sobre todo, he valorado el daño que se hacía al partido, lo que importa son sus intereses generales, estás supeditado a ellos, importan las siglas, no puedes anteponerte a ellas.

-¿Se ha sentido respaldado absolutamente por el PSOE?

-Sí, siempre respaldado. Que algún compañero pueda pensar..., es normal, pero desde el partido me han llamado, hemos estado en contacto permanente, hemos hablado, tanto el secretario de Organización como el secretario provincial, los procuradores, la diputada nacional y el senador..., todos.

-El PP exigió su expulsión del partido. El PSOE alegó que su código ético no contemplaba ese tipo de delitos como causa de baja, ¿una pirueta para mantenerle como alcalde y diputado?

-No soy imprescindible ni en la Alcaldía ni en el partido. No hicieron piruetas, a la presidenta de la Diputación Provincial le faltó tiempo para exigir mi dimisión, tenía mucha prisa, no me pareció justo, espero poder decírselo. Deberían haber reflexionado: ¿dónde estaba Fernando Martínez Maíllo en ese momento?, nunca dije nada. Un mínimo de respeto. ¿Duele que Fariza tenga un alcalde repetidamente socialista?, ¡qué le vamos a hacer!, que presenten a alguien mejor. No tengo apego al cargo, en cualquier momento puedo dejar de estar.

-Pero tras 30 años en el sillón, algo de apego habrá.

-Al cargo político no, sí a la necesidad de que mi pueblo vaya mejorando, me gusta enriquecer en valores a la comunidad, la vida no tiene otro sentido. No quería saber nada de política, Manuel Riesco y Claudino Lorenzo me fueron a buscar y accedí: era la forma de poder hacer cosas por el pueblo.

-¿No hay detrás ese deseo de sentirse poderoso?

-No, no. El poder no me gusta, de verdad, solo estar en los sitios para conseguir servicios, nuestro municipio ha crecido en servicios y patrimonio. Nadie creía en el albergue y se ha generado inquietud entre la juventud, una dinámica diferente; ni en la residencia, diez años para terminarla, con descalificaciones de todo tipo, César Antón fue decisivo, pero ahí está con puestos de trabajo.

-¿Qué han supuesto estos tras años en lo personal?

-Mucha decepción porque nunca puedes entender que cuando estás haciendo una labor con un calado determinado, serio, venga alguien a difamarte, a descalificarte, si la gente confía en ti es porque transmites valores, tengo la suerte de que siguen confiando en mí.

-¿Ha repercutido en la familia, le han pedido que lo deje?

-En la familia, ha habido momentos de rabia, sobre todo, de mis hijos. Pero no me han dicho que lo deje, todo lo contrario, el mayor, que vive más de cerca las inquietudes del pueblo, me dice que ni un paso para atrás.

-¿Volverá a presentarse o esto será un frenazo en su carrera?

-No sé que se hará, pero un frenazo no. A mí se me puede llegar a convencer dialogando, pero si me desafían, me crezco, silenciosamente, me hago más fuerte. Si me echan un órdago, me encanta el mus, suelo responder, vamos a ver quién puede más, pero a mí no me acorralan. Se están descalificando ellos mismos, a mí no, la gente te valora por tu respuesta humana y por la gestión.

-¿Hay Ramos para rato?

-Cabe la posibilidad.

-¿El partido le ha pedido que sea candidato?

-Estoy como referente para hacer candidaturas en mi zona.