Los políticos hacen frente común en la Diputación frente al apagón de telefonía

Tras un nuevo verano con importantes deficiencias en la comunicación en la provincia, la Diputación hace frente común para exigir de una vez por todas una cobertura telefónica digna en el mundo rural. A instancias del Grupo de Izquierda Unida, la Corporación provincial urgirá al Gobierno nacional y al Ejecutivo regional la toma de medidas para que ambos organismos asuman las competencias que les corresponden a fin de garantizar el servicio de telefonía fijo y móvil en toda la provincia.

Un servicio del que a su vez dependen otros servicios básicos como la sanidad (para pedir cita previa en el médico), la seguridad (para llamar a la Guardia Civil ante el repunte de robos) o el transporte (para solicitar taxi o autobús a demanda), tal y como advirtió durante el Pleno celebrado ayer la portavoz de IU, Laura Rivera. "Hace muchos años cuando yo estaba de maestra en Porto no había teléfono. El más próximo estaba a 30 kilómetros de la misma carretera de ahora que yo creo que no se ha tocado. Si había algo urgente, para bien o para mal, había una emisora de un destacamento de la Guardia Civil. Pero en los pueblos ahora donde hay teléfono -pero sin cobertura- no solamente están aislados sino que están en riesgo porque tampoco hay Guardia Civil, y a ver cómo la avisan (?) Las campanas es un lenguaje que ya desconocemos", ironizaba sin quitar hierro a la cuestión.

A su juicio, el teléfono es el medio más accesible para la envejecida población que habita en el medio rural, de ahí que desde IU quieran dar una "voz de alerta" a las instituciones responsables, incluyendo también la Diputación. Una puntualización que reprobó el Partido Popular. El vicepresidente tercero Aurelio Tomás aseveró que "sin lugar a dudas es un tema importante, interesante y necesario" pero en el que la Diputación no tiene margen de acción: "No hay posibilidad legal de invertir directamente", lamentó. En este sentido, Tomás recordó que compete a la Administración estatal y regional sacar convocatorias para los operadores de telefonía móvil. "Seguiremos peleando, seguiremos insistiendo, pero no depende de esta institución", aclaró.

En otro orden de asuntos, la Corporación también mostró su respaldo de forma unánime a la moción presentada por el diputado de Ciudadanos y portavoz del Grupo Mixto David Carrión para reforzar la seguridad en las carreteras que atraviesan distintas localidades del territorio. Sin embargo, la falta de apoyos impidió sacar adelante la propuesta de IU para crear un Centro de Arte Contemporáneo con una exposición permanente de la colección de Baltasar Lobo en el antiguo Palacio de la Diputación.