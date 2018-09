Los opositores aprobados critican la repetición del examen de servicios

Al menos siete zamoranos están entre los aprobados en el examen para personal de servicios que la Junta de Castilla y León ha decidido anular, para volver a repetir la prueba en el mes de octubre, tal y como indicó el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez.

Los opositores aprobados consideran injusto que no se respeten las notas, máxime cuando "todas las preguntas que se hicieron estaban en el temario. No puede ser que se anule un examen porque sea difícil. Yo estoy presentándome a oposiciones desde 2003, me ha costado mucho esfuerzo, porque tengo que estudiar cuidando a dos hijos, y no hay derecho a que se tire por la borda nuestro trabajo". Los opositores no entienden cómo "porque hayan dado guerra 181 personas de 18.889 que nos presentamos al examen se haya anulado la prueba", lo que ocurre por primera vez en la historia de la Junta de Castilla y León.

Los aprobados no piensan quedarse de brazos cruzados y ya han pedido una reunión con la Directora General de la Función Pública, además de recurrir a los tribunales. "Deben respetar a los que hemos aprobado porque nos lo hemos ganado. Si quieren que convoquen las plazas sobrantes para otro examen", indican indignados los aprobados.

Por su parte, el consejero responsable defendió ayer la medida de repetir el examen para acceder a 384 plazas de personal de servicios. Preguntado sobre las acciones que pretenden emprender las personas que consideran que han aprobado y se pueden sentir perjudicadas al repetirse la prueba, argumentó que si aprobaron el 3 de junio tampoco tendrán problema para volver a hacerlo y subrayó que "sería peor" que tomarán posesión y luego hubiera recursos. "Es mejor que se repita el examen", apostilló.

De Santiago-Juárez recordó que se matricularon 18.889 opositores para optar a 384 plazas de personal de servicio (bedeles, camareros y limpiadores, en especial) y señaló que hubo "multitud de alegaciones" que afectaban a la formulación de algunas de las preguntas que "no se ajustaban a los temas de la convocatoria". Además se han presentado 181 recursos administrativos que tiene que resolver "uno a uno".

En tal sentido, relató que el Tribunal Calificador analizó las preguntas y decidió anular el examen al entender que un 30 por ciento de las preguntas de la parte práctica estaban "mal formuladas". "Para lavar ropa no hay que saber la composición del etiquetado de los productos textiles", explicó como ejemplo.

Los opositores aprobados, en cambio, explican que hubo un plazo para recurrir la plantilla de respuestas, de hecho se anularon tres antes de aprobar la plantilla definitiva y los informes de la Junta reconocen que todas las preguntas que cayeron estaban en el temario.