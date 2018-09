La Diputación pagó 100.000 euros por el paso de la Vuelta Ciclista en Zamora

El paso de la Vuelta Ciclista también se ha dejado notar en el Pleno de la Diputación de Zamora celebrado este viernes. El Grupo Socialista ha dado a conocer que la institución provincial invirtió 100.000 euros en el patrocinio de las etapas 10 y 11 de la prueba deportiva.

En este sentido, Plaza ha invitado a la presidenta Mayte Martín Pozo a realizar una vuelta por la provincia con distintas etapas por las comarcas "que no tienen Internet, otra por las que no tienen TDT, otra -con puertos de primera- por aquellas carentes de inversión donde no se genera empleo o por las localidades en las que se están cerrando centros básicos de salud o unidades escolares".

Por contra, para Mayte Martín Pozo el paso de la Vuelta Ciclista ha sido un "éxito" que "ha escocido" al diputado socialista, a quien el portavoz popular Aurelio Tomás le ha reprochado tener su "minuto de gloria" durante la dación de cuenta del informe de estabilidad presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2018.